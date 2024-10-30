Life is Strange: Double Exposure : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Life is Strange: Double Exposure, le jeu narratif de Deck Nine.
Life is Strange: Double Exposure
, qui est développé par Deck Nine et édité par Square Enix, est un jeu narratif, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent Max Caulfield. Cette dernière, qui est dotée de nouveaux pouvoirs surnaturels, est la seule à pouvoir résoudre le meurtre de sa meilleure amie, Safi. Disponible depuis le 29 octobre 2024, de nombreuses personnes se sont lancées dans les nouvelles aventures de Max Caulfield et certaines d'entre elles s'interrogent au sujet du nombre de chapitres disponibles sur Life is Strange: Double Exposure
.
Nombre de chapitres sur Life is Strange: Double Exposure
Avoir des informations à propos du nombre total de chapitres
d'un jeu est une donnée plutôt intéressante. En effet, cette statistique permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel jeu.
En ce qui concerne le jeu narratif de Deck Nine et Square Enix, sachez que Life is Strange: Double Exposure propose 5 chapitres au total
. Des sous-chapitres sont disponibles pour chacun d'entre eux. À ce propos, remarquons que les joueurs et les joueuses ont la possibilité de refaire les chapitres, au besoin, via les fonctionnalités « Recommencer la scène » et « Explorer la scène ».
- Nombre de chapitres sur Life is Strange: Double Exposure → 5.
- Les intitulés des chapitres, dans l'ordre :
- Nature morte
- Pénombre
- Arrangements
- Diptyque
- Décohérence
Toutefois, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un chapitre, avant de le boucler. Certains offrent, en effet, un peu plus d'exploration que d'autres. De plus, cela va également dépendre de votre désir ou non d'obtenir tous les trophées/succès du jeu. Cependant, si vous désirez en savoir plus au sujet de la durée de vie de Life is Strange: Double Exposure, nous vous en disons plus dans un article dédié
. Cela pourrait vous aiguiller si vous souhaitez savoir combien d'heures sont nécessaires pour venir à bout de Life is Strange: Double Exposure
.
Pour conclure, rappelons que Life is Strange: Double Exposure
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
commentaire (0)