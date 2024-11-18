Life is Strange: Double Exposure sur Switch : Enfin une date de sortie

Square Enix et Deck Nine ont, récemment, révélé la date de sortie du portage Nintendo Switch de Life is Strange: Double Exposure.

Life is Strange: Double Exposure annonce une date pour sa version Nintendo Switch

PC Édition Standard → 3,99 € au lieu de 50 €, soit 92 % de réduction. Édition Deluxe → 26,29 € au lieu de 60 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 47,59 € au lieu de 70 €, soit 32 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5, Xbox et PC peuvent, depuis le 29 octobre 2024, découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield, narrées dans. À travers les différents trailers et communications officielles, Square Enix et Deck Nine avaient précisé qu'un portage du jeu sur Nintendo Switch était prévu, mais aucune date de sortie n'avait été dévoilée. Ce qui est désormais chose révolue.En effet, par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Enix et Deck Nine ont annoncé que. La version physique se rendra, quant à elle, disponible le 28 janvier 2025 chez les revendeurs habituels et peut déjà être précommandée., dont la durée ne dépasse pas une minute et qui possède des séquences animées. L'occasion pour le studio de développement et l'éditeur de rappeler que via ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses devront faire la lumière sur le meurtre de la meilleure amie de Max Caulfield, Safi. Sur le titre, Max dispose de nouveaux pouvoirs surnaturels, qui lui permettent de voyager entre deux réalités distinctes (une où Safi est vivante, une où Safi est morte).Rendez-vous donc le 19 novembre 2024 pour découvrirsur Nintendo Switch. Rappelons, pour conclure, que le jeu est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur :