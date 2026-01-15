Life is Strange : Le nouveau jeu sera présenté dans seulement quelques jours

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 janvier 2026 à 17h32
La licence Life is Strange nous en dira prochainement plus concernant son prochain opus. Le rendez-vous est, d'ailleurs, fixé.
Life is Strange : Le nouveau jeu sera présenté dans seulement quelques jours
Depuis la sortie de Life is Strange: Double Exposure, qui remonte au moins d'octobre 2024, les joueurs et les joueuses fans de la licence attendent des informations à propos d'un potentiel prochain opus. Ces derniers vont être ravis d'apprendre qu'un nouveau jeu Life is Strange sera révélé dans très peu de temps.

Life is Strange va annoncer son prochain jeu dans une poignée de jours

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En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous avons appris que le prochain jeu de la licence Life is Strange sera révélé le 20 janvier 2026 via un livestream spécial, qui débutera aux alentours de 19h (heure française). Cet événement sera retransmis sur YouTube.

D'ailleurs, la vidéo accompagnant l'annonce montre deux silhouettes : la première est très certainement Max Caulfield, tandis que la deuxième semble être Chloé Price (rien n'est totalement sûr, attention). Toutefois, cette communication, qui invite la communauté à démêler « le vrai du faux »/« le réel de la rumeur », pourrait bien confirmer une récente fuite.


Le nouveau jeu Life is Strange a leaké, il y a peu

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Comme vous le savez probablement déjà, le prochain jeu Life is Strange a fuité au début du mois de janvier 2026. Selon les informations trouvées sur une page de l'organisme de classification européen PEGI, qui a ensuite été retirée, le nouvel opus Life is Strange se nommerait « Life is Strange: Reunion ». Celui-ci pourrait bien marquer le retour de Chloé Price.

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Cependant, rien n'a été officialisé, à ce jour. Nul doute que le livestream dédié répondra à toutes les questions concernant ce nouveau jeu Life is Strange, qui serait prévu pour 2026. En attendant, sachez que Life is Strange: Double Exposure, qui est développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BelleFeuille (invité) Le 15/01/2026 à 18:25

On croise (fort) les doigts pour le retour de Chloé !