Life is Strange : Le nouveau jeu sera présenté dans seulement quelques jours

La licence Life is Strange nous en dira prochainement plus concernant son prochain opus. Le rendez-vous est, d'ailleurs, fixé.
Depuis la sortie de Life is Strange: Double Exposure
, qui remonte au moins d'octobre 2024, les joueurs et les joueuses fans de la licence attendent des informations à propos d'un potentiel prochain opus. Ces derniers vont être ravis d'apprendre qu'un nouveau jeu Life is Strange sera révélé dans très peu de temps
.
Life is Strange va annoncer son prochain jeu dans une poignée de jours
En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous avons appris que le prochain jeu de la licence Life is Strange sera révélé le 20 janvier 2026 via un livestream spécial
, qui débutera aux alentours de 19h (heure française). Cet événement sera retransmis sur YouTube.
D'ailleurs, la vidéo accompagnant l'annonce montre deux silhouettes : la première est très certainement Max Caulfield, tandis que la deuxième semble être Chloé Price (rien n'est totalement sûr, attention). Toutefois, cette communication, qui invite la communauté à démêler « le vrai du faux
»/« le réel de la rumeur
», pourrait bien confirmer une récente fuite.
Le nouveau jeu Life is Strange a leaké, il y a peu
Comme vous le savez probablement déjà, le prochain jeu Life is Strange a fuité au début du mois de janvier 2026. Selon les informations trouvées sur une page de l'organisme de classification européen PEGI, qui a ensuite été retirée, le nouvel opus Life is Strange se nommerait « Life is Strange: Reunion ». Celui-ci pourrait bien marquer le retour de Chloé Price.
Cependant, rien n'a été officialisé, à ce jour. Nul doute que le livestream dédié répondra à toutes les questions concernant ce nouveau jeu Life is Strange, qui serait prévu pour 2026
. En attendant, sachez que Life is Strange: Double Exposure
, qui est développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (1)
On croise (fort) les doigts pour le retour de Chloé !