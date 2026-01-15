Life is Strange : Le nouveau jeu sera présenté dans seulement quelques jours

La licence Life is Strange nous en dira prochainement plus concernant son prochain opus. Le rendez-vous est, d'ailleurs, fixé.

Life is Strange va annoncer son prochain jeu dans une poignée de jours

Separate the real from the rumor... Join us for the exclusive reveal of the next Life is Strange game: https://t.co/29yzDsGCb5



January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET. pic.twitter.com/jYQphhU2e3 — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 15, 2026

Le nouveau jeu Life is Strange a leaké, il y a peu

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Depuis la sortie de, qui remonte au moins d'octobre 2024, les joueurs et les joueuses fans de la licence attendent des informations à propos d'un potentiel prochain opus. Ces derniers vont être ravis d'apprendre qu'En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous avons appris que le prochain jeu de, qui débutera aux alentours de 19h (heure française). Cet événement sera retransmis sur YouTube.D'ailleurs, la vidéo accompagnant l'annonce montre deux silhouettes : la première est très certainement Max Caulfield, tandis que la deuxième semble être Chloé Price (rien n'est totalement sûr, attention). Toutefois, cette communication, qui invite la communauté à démêler « le vrai du faux »/« le réel de la rumeur », pourrait bien confirmer une récente fuite.Comme vous le savez probablement déjà, le prochain jeu Life is Strange a fuité au début du mois de janvier 2026. Selon les informations trouvées sur une page de l'organisme de classification européen PEGI, qui a ensuite été retirée, le nouvel opus Life is Strange se nommerait « Life is Strange: Reunion ». Celui-ci pourrait bien marquer le retour de Chloé Price.Cependant, rien n'a été officialisé, à ce jour. Nul doute que. En attendant, sachez que, qui est développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.