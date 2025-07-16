Life is Strange va s'offrir une compilation, réunissant tous les jeux et DLC

Square Enix a, récemment, annoncé Life is Strange Collection, une compilation de tous les opus de la franchise.
Les joueurs et les joueuses appréciant les jeux narratifs proposant des choix décisifs connaissent, normalement, bien la franchise Life is Strange, qui a accueilli un nouvel opus, à savoir Life is Strange: Double Exposure
, en octobre 2024. Bientôt la communauté va avoir une bonne raison de (re)plonger dans cette franchise : une compilation comprenant les 5 jeux Life is Strange a été annoncée, avec une date de sortie
.
Life is Strange Collection révélée avec une date
En effet, Square Enix a récemment annoncé, notamment via une publication sur son compte Twitter/X, que Life is Strange Collection arrive le 2 octobre 2025
. Comme dit précédemment, il s'agit d'une compilation qui comprend les cinq jeux de la licence mais aussi les DLC et bonus de précommande
. Ainsi, Life is Strange Collection inclut :
- Life is Strange Remastered
- Life is Strange: Before the Storm Remastered
- Life is Strange 2
- Life is Strange: True Colors (Édition Deluxe)
- Life is Strange: Double Exposure (Édition Ultime)
- L'intégralité des DLC de chaque jeu
- Les bonus de précommande de chaque jeu
Pour être plus précis, dans ce coffret, les joueurs et les joueuses retrouveront un disque comprenant Life is Strange: True Color et Life is Strange: Double Exposure. Les autres titres sont sous forme d'un code de téléchargement. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cette célèbre franchise et qui comptaient le faire prochainement.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Life is Strange Collection ?
Malheureusement, tout le monde ne pourra pas profiter de cette compilation. Selon les informations partagées par Square Enix, Life is Strange Collection est seulement à destination de la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5
. En outre, l'éditeur a précisé que le prix de vente conseillé de ce coffret est de 69,99 €.Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour Life is Strange Collection
. Rappelons, pour conclure, que le dernier opus de la franchise, Life is Strange: Double Exposure, est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 21,89 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction.
- Édition Deluxe → 26,29 € au lieu de 60 €, soit 56 % de réduction.
- Édition Ultimate → 39,99 € au lieu de 70 €, soit 43 % de réduction.
- PS5
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