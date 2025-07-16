Life is Strange va s'offrir une compilation, réunissant tous les jeux et DLC

Square Enix a, récemment, annoncé Life is Strange Collection, une compilation de tous les opus de la franchise.

Life is Strange Collection révélée avec une date

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors (Édition Deluxe)

Life is Strange: Double Exposure (Édition Ultime)

L'intégralité des DLC de chaque jeu

Les bonus de précommande de chaque jeu

Experience five cinematic, multi-award-winning narrative adventures along with all released DLC and pre-order bonuses with the Life is Strange Collection box for PlayStation 5 on October 2nd! pic.twitter.com/UYJttWKU72 — Square Enix (@SquareEnix) July 15, 2025

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Life is Strange Collection ?

PC Édition Standard → 21,89 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 26,29 € au lieu de 60 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 39,99 € au lieu de 70 €, soit 43 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses appréciant les jeux narratifs proposant des choix décisifs connaissent, normalement, bien la franchise Life is Strange, qui a accueilli un nouvel opus, à savoir, en octobre 2024. Bientôt la communauté va avoir une bonne raison de (re)plonger dans cette franchise :En effet, Square Enix a récemment annoncé, notamment via une publication sur son compte Twitter/X, que. Comme dit précédemment,. Ainsi, Life is Strange Collection inclut :Pour être plus précis, dans ce coffret, les joueurs et les joueuses retrouveront un disque comprenant Life is Strange: True Color et Life is Strange: Double Exposure. Les autres titres sont sous forme d'un code de téléchargement. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cette célèbre franchise et qui comptaient le faire prochainement.Malheureusement, tout le monde ne pourra pas profiter de cette compilation. Selon les informations partagées par Square Enix,. En outre, l'éditeur a précisé que le prix de vente conseillé de ce coffret est de 69,99 €.. Rappelons, pour conclure, que le dernier opus de la franchise, Life is Strange: Double Exposure, est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :