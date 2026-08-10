La suite de Lies of P est source de pression pour le studio, mais où en est le projet ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 août 2026 à 14h17
L'idée d'une suite à Lies of P fait l'objet de nombreuses discussions depuis la confirmation de la nouvelle par le studio. Mais les équipes veulent aller plus loin, tout en sachant que les joueurs ont des attentes élevées.
La suite de Lies of P est source de pression pour le studio, mais où en est le projet ?

C'est en novembre 2023 que NEOWIZ et Nough (anciennement Round8 Studio) annonçaient qu'une suite était actuellement en développement pour Lies of P. À l'exception d'une offre d'emploi publiée courant 2024, ce nouveau projet est encore très confidentiel. D'ailleurs, nous ignorons encore si cette nouvelle aventure aura encore Pinocchio comme héros ou un autre personnage. 

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Dans tous les cas, les joueurs attendent cette suite et les développeurs veulent offrir la meilleure expérience possible. Néanmoins, ils ont un objectif en tête : ne pas proposer le même contenu que dans le premier jeu et « faire encore mieux la prochaine fois ». Mais cela s'accompagne d'une bonne dose de pression

Une pression liée à la popularité de Lies of P

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Rappelons que Lies of P s'était écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires à la fin de l'exercice fiscal 2025-2026. Si le chiffre est notable, le titre a aussi conquis les adeptes des jeux de FromSoftware avec son système de combat, son univers et sa direction artistique.

L'année de sa sortie, le titre avait même été nominé aux Game Awards dans la catégorie Meilleur RPG. Tous ces éléments font que la pression est grande pour les équipes, comme l'a expliqué le directeur artistique Cha Byungjun.

La pression est bien réelle, mais pour l'instant, nous essayons de la mettre de côté pour retrouver l'état d'esprit qui était le nôtre lors de la création de Lies of P. Nous nous efforçons de le préserver.

Pas de nom ni de fenêtre de sortie pour cette suite 

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L'univers de Lies of P est désormais considéré comme un point de départ par les équipes de développement. Kwon Byungsoo (le directeur narratif) explique que lors de la création du premier opus, « nous partions d'une page blanche. Nous ne cessions de nous demander jusqu'où nous pouvions aller. Aujourd'hui, Lies of P constitue notre point de départ. La question est désormais de savoir ce que nous pouvons bâtir à partir de là ».

Miniature vidéo

Dans le cadre d'un petit documentaire dédié à la franchise, les équipes ont précisé que la production avait commencé et que cette suite était en pleine phase de développement. Toutefois, il ne possède pas encore de titre définitif, de fenêtre de sortie ou même de présentation officielle. Il va donc falloir être patient et guetter toute nouvelle information sur cette épopée. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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