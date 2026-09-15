Lies of P : Le nom de sa suite révélé par une marque déposée ?

Cela fait plusieurs années que NEOWIZ a confirmé le développement d'une suite à Lies of P, sans donner plus de précisions. Mais un précieux indice pourrait bien avoir dévoilé son nom et celui d'un nouveau personnage.

Depuis novembre 2023, la suite de Lies of P est évoquée par ses développeurs. Longtemps resté silencieux, le projet est revenu sur le devant de la scène en août dernier par le biais d'un petit documentaire. Ce dernier révélait notamment que cette suite était en pleine phase de développement.

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Néanmoins, NEOWIZ n'a partagé aucune info sur l'histoire du jeu, sa potentielle fenêtre de sortie ou même son nom. Cependant, ce dernier détail pourrait avoir été révélé de manière accidentelle par une démarche obligatoire pour garder l'usage exclusif et assurer la protection juridique de la licence.

Wonders of O, successeur de Lies of P ?

Le 10 septembre 2026, NEOWIZ a déposé une nouvelle marque sur le site de l'European Union Intellectual Property Office. Celle-ci porte le nom de « Wonders of O » et a comme particularité d'être classée dans la catégorie des logiciels de jeux en réalité virtuelle. Mais rapidement, les plus attentifs ont fait le rapprochement avec Lies of P.

En effet, les deux noms reprennent la même forme avec un nom fort associé à une lettre de l'alphabet. D'ailleurs, la proximité entre les lettres O et P dans l'alphabet pourrait suggérer que Wonders of O serait bien le nom de la suite de Lies of P. Mais parce que la description évoque un projet en réalité virtuelle, cette théorie est à prendre avec des pincettes.

De Pinocchio au Magicien d'Oz, il n'y a qu'un pas… de rubis ?

Cependant, un autre détail pourrait confirmer cette hypothèse. Si vous avez joué à Lies of P, vous avez dû remarquer dans la scène post-générique une jeune fille possédant des souliers de rubis. Le O du titre pourrait être une référence au monde d'Oz dans lequel ces souliers de rubis apparaissent. De plus, le nom de Dorothy est prononcé.

Sachant que Pinocchio (qui a inspiré Lies of P) et Le Magicien d'Oz sont deux romans de l'ère victorienne, un tel rapprochement n'est pas insensé. Mais il faut maintenant une confirmation ou une présentation officielle de NEOWIZ pour savoir s'il s'agit bien de la suite de Lies of P ou d'un autre projet du studio en cours de développement.