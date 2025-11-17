NEOWIZ (Lies of P) confirme le développement de 3 projets que tout oppose

Lies of P est un soulslike développé par Neowiz Games et Round8 Studio, sorti en 2023 sur PC et consoles. Incarnez P dans la ville de Krat, affrontez marionnettes et monstres dans des combats exigeants, personnalisez vos armes et choisissez entre mensonges et vérité, des décisions qui influencent directement le déroulement de l'histoire et sa conclusion.