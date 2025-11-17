NEOWIZ (Lies of P) confirme le développement de 3 projets que tout oppose

Lors d'une récente réunion avec des investisseurs, les créateurs de Lies of P ont annoncé le développement de 3 nouveaux jeux, dont un projet dans un genre très populaire à l'heure actuelle.
Lies of P
a été l'une des bonnes surprises de l'année 2023. Fort du succès du titre et après un DLC également apprécié, son développeur NEOWIZ a annoncé en novembre 2023 (soit 2 mois à peine après la sortie du titre) qu'une suite aux aventures de Pinocchio était en préparation
. Cependant, le studio ne se contente pas de travailler sur un seul projet.
Récemment, le studio a organisé une présentation à destination des investisseurs. Cette réunion a permis de montrer les sorties prévues dans les prochains mois mais également de rappeler les différents projets en cours de développement. Si la suite de Lies of P a déjà été confirmée il y a plusieurs années, NEOWIZ a révélé deux autres titres dans des styles plus éloignés du Souls-like qui a fait leur renommée
.
Un jeu de survie et une simulation de vie imaginés par les créateurs de Lies of P
Lors de cette présentation, les représentants de NEOWIZ ont confirmé qu'ils travaillaient sur un jeu d'action-aventure et de survie, ainsi que sur une simulation de vie
. Si la simulation de vie est encore très secrète, quelques indices ont déjà été dévoilés pour le premier projet.
En effet, en novembre 2024, le développeur avait confié travailler sur une nouvelle franchise de science-fiction proposant un gameplay orienté survival horror
. À cette époque, les développeurs annonçaient un développement sous Unreal Engine 5 et une volonté d'atteindre « un niveau de perfection supérieur »
. Il est fort probable que ce projet soit le titre mêlant action, aventure et survie qui a été présenté lors de cette réunion.
Toutefois, aucun détail supplémentaire n'a été dévoilé sur ces projets, ni leur nom, ni leur éventuelle fenêtre de sortie. Il faudra donc rester attentifs aux annonces du studio et aux éventuelles bandes-annonces lors des prochains grands événements du jeu vidéo.
D'autres projets par NEOWIZ (mais cette fois-ci en tant qu'éditeur) également annoncés
Entre la suite de Lies of P et ces nouvelles licences, les développeurs de NEOWIZ sont donc très occupés. D'ailleurs, il a déjà été précisé que ces titres sortiront sur consoles et PC
. En attendant, la branche édition de NEOWIZ est toujours en activité et deux nouveaux titres devraient voir le jour prochainement.
NEOWIZ publiera via cette branche deux nouveaux jeux : un « RPG rétro de science-fiction à la première personne
» développé par Wolfeye Studios, et un « CRPG western noir
» développé par Zakazane Studio.
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