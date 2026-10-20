Lies of P : De nouveaux détails révélés sur sa suite ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 octobre 2026 à 11h52
Une offre d'emploi récemment partagée sur le site de NEOWIZ pourrait donner de précieuses indications sur le contenu de la suite de Lies of P.
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Lies of P : De nouveaux détails révélés sur sa suite ?

Il y a de l'agitation dans le monde de Pinocchio. Le 15 septembre dernier, un dépôt de marque en lien avec l'univers de Lies of P avait piqué la curiosité de la communauté. Cette démarche administrative mentionnait un nom, potentiellement celui de la suite de la saga, même si ce dernier n'est pas encore officiel.

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Aujourd'hui, cette mystérieuse suite refait parler d'elle. Le média Insider Gaming a découvert une offre d'emploi publiée par NEOWIZ, l'éditeur de Lies of P. Le poste en question n'inclut pas le nom de cette suite, mais il semble qu'il soit directement rattaché au projet. En épluchant les compétences demandées, les journalistes ont découvert des indices sur la direction prise par cet opus.

Des joueurs de Lies of P et amateurs de Souls-Like recherchés pour créer la suite du titre 

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L'annonce en question est destinée à celles et ceux qui voudraient travailler en tant que Character Concept Artist chez Nough Studio. Si la conception de personnages sera la mission principale de la personne retenue, l'annonce précise que le jeu sera développé sous Unreal Engine 5. De fait, il proposera « des graphismes de haut niveau, une conception de niveaux approfondie et une expérience d'action intense ».

Plus loin dans l'offre d'emploi, il est indiqué que le candidat retenu devra imaginer des créatures et des personnages aux morphologies variées en suivant une direction artistique donnée. Ce genre de détails est courant dans les offres d'emploi de l'industrie. Néanmoins, trois conditions supplémentaires suggèrent que l'offre d'emploi concerne bel et bien la suite de Lies of P.

– Nous déclinons les candidatures de personnes qui n'aiment pas les jeux vidéo ou qui n'y jouent pas.
– Les candidats doivent avoir joué à *Lies of P* pendant au moins 30 heures (preuve de temps de jeu requise).
– Les candidats doivent avoir terminé au moins trois jeux de type Souls-like.

Pas d'intelligence artificielle mentionnée dans l'annonce, mais un développement sous Unreal Engine 5

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Le fait d'avoir joué, de prouver le temps de jeu et d'aimer les jeux vidéo sont des critères inattendus. Néanmoins, ils montrent que la passion et la connaissance de ce type de jeu sont indispensables pour créer de bons jeux chez NEOWIZ. Enfin, un autre point rassurant est que l'utilisation de l'intelligence artificielle ou d'outils similaires ne figure pas dans cette offre d'emploi.

À l'heure où cette technologie controversée fait de plus en plus parler d'elle (notamment via les récentes déclarations du président de Konami), ce détail pourrait permettre de gagner la confiance des joueurs et des créatifs. Affaire à suivre…

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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