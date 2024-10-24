Preview : Les Sims 4 À la vie, à la mort

Les Sims 4 : À la vie, à la mort, le prochain pack d'extension, continue d'enrichir l'univers du jeu avec des moments clés de la vie. Après avoir exploré diverses thématiques au fil des extensions, ce nouveau contenu se concentre sur les grandes étapes de l'existence, offrant des interactions inédites et des récits plus intimes pour vos Sims. Nous avons eu l'occasion de tester une build bêta, dont voici notre avis préliminaire.

Avec une sortie prévue à la veille d'Halloween, le, la thématique de ce pack d'extension semble presque évidente. Cependant, les développeurs ne se limitent pas à la célébration de la fête des morts, mais explorent l'ambiance et les émotions qui y sont liées, offrant ainsi une expérience plus profonde.Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce pack ne propose pas de célébrer Halloween au sens strict. Pourtant, les ajouts permettent de. A commencer par les ensembles de cosmétiques, globalement tous en rapport avec le deuil ou la mort, donnent un aspect plus sombre à la franchise mais également aux Sims qui pourront coupler cela àtels que macabre ou sceptique qui les rendront parfois, entre autres, moins crédules ou plus suspicieux. En outre à la création de vos personnages, il sera possible de notifier la raison de la mort de votre Sims, ce qui renforcera sa personnalité en conséquence.La mort occupant une place centrale dans cette extension, il est logique de voir apparaître les funérailles, que vous pouvez organiser entièrement,. Comme à son habitude, le jeu vous offre des récompenses si la cérémonie se déroule correctement, tandis que ne pas tout accomplir n'entraîne aucun malus, seulement une perte de temps et l'absence de ces récompenses. Vous pouvez ainsi personnaliser les funérailles selon vos envies, ou opter pour une version plus simple si vous préférez ne pas trop vous compliquer. Cela permet d'organiser un événement qui reflète parfaitement la mémoire du Sim disparu.La mort prend ici une nouvelle dimension, en intégrant les héritages et la présence de fantômes. Ces derniers continuent d'éprouver des sentiments, exprimant parfois jalousie ou mécontentement. Il est également possible de communiquer avec les morts à travers certains objets, sous conditions, comme, des urnes funéraires ou encore des meubles hérités. Ces éléments ajoutent une profondeur supplémentaire à l'univers du jeu, où les relations avec l'au-delà prennent un aspect plus tangible et émotionnel.Il faut admettre que ce qui manque souvent dans Les Sims, c'est un objectif clair à atteindre. Bien sûr, des missions et des événements ponctuels permettent parfois de débloquer des cosmétiques ou des avantages, mais cela reste limité. Avec Les, une nouvelle fonctionnalité est introduite : la « liste de choses à faire avant de mourir ». L'originalité réside dans la possibilité dede vos Sims, offrant ainsi une grande flexibilité., améliorant l'expérience de jeu.En prime, si cette liste est complétée avant la mort du Sim, il peut accéder à une alternative intéressante : la renaissance. Toutefois, cette dernière ne se fait pas dans le corps d'origine, mais permet de récupérer des éléments débloqués précédemment, tels que des compétences d'enfance, des traits de caractère et des étapes de développement du nourrisson, en fonction de l'âge auquel il ou elle renaît. De plus, il ou elle pourra entretenir des liens spéciaux avec des Sims de sa vie antérieure., toujours dans une optique de flexibilité de gameplay.Fait intéressant, afin de compléter les autres extensions, il semblerait que pour les joueurs possédant les extensions sur les animaux, ces derniers puissent également réapparaître en tant que fantômes et être sollicités. Cependant, cette information est à prendre avec précaution, car laà laquelle nous avons eu accès ne disposait pas d'extensions complémentaires pour le vérifier.L'une des nouveautés les plus marquantes est l'introduction du métier de faucheuse. Vous incarnez un récupérateur d'âmes, avec la possibilité d'accorder une seconde chance de vivre aux Sims. Voir les Simsajoute une dimension à la fois émotive et parfois machiavélique, offrant une perspective originale dans l'univers du jeu. Néanmoins, si faucher des âmes vous permet de progresser dans votre carrière, il est important de noter que le choix entre la vie et la mort des Sims autour de vous ne devient disponible qu'après avoir atteintEn outre, le métier de faucheuse ne se limite pas à la collecte d'âmes. Vous devrez également gérer beaucoup de paperasse et mener des enquêtes, ce qui apporteComme pour chaque extension,apporte son lot de nouveaux meubles et cosmétiques. Cependant, l'essentiel des ajouts se concentre sur une grande variété de fresques et peintures murales, tandis que seulement deux nouveaux types de toits sont disponibles. Quant aux pierres tombales, bien qu'elles offrent plusieurs variations de coloris,, là où le jeu aurait pu se démarquer. Cela dit, les éléments délabrés, que ce soit pour les meubles, les sols, les murs ou même les toitures, sont remarquablement bien conçus et plaisants à utiliser pour créer des ambiances uniques.