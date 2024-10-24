Preview : Les Sims 4 À la vie, à la mort

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 24 octobre 2024 à 21h00
Les Sims 4 : À la vie, à la mort, le prochain pack d'extension, continue d'enrichir l'univers du jeu avec des moments clés de la vie. Après avoir exploré diverses thématiques au fil des extensions, ce nouveau contenu se concentre sur les grandes étapes de l'existence, offrant des interactions inédites et des récits plus intimes pour vos Sims. Nous avons eu l'occasion de tester une build bêta, dont voici notre avis préliminaire.
Preview : Les Sims 4 À la vie, à la mort
Avec une sortie prévue à la veille d'Halloween, le 30 octobre 2024, la thématique de ce pack d'extension semble presque évidente. Cependant, les développeurs ne se limitent pas à la célébration de la fête des morts, mais explorent l'ambiance et les émotions qui y sont liées, offrant ainsi une expérience plus profonde.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce pack ne propose pas de célébrer Halloween au sens strict. Pourtant, les ajouts permettent de renforcer le lien entre le monde des morts et celui des vivants. A commencer par les ensembles de cosmétiques, globalement tous en rapport avec le deuil ou la mort, donnent un aspect plus sombre à la franchise mais également aux Sims qui pourront coupler cela à de nouveaux traits de caractères tels que macabre ou sceptique qui les rendront parfois, entre autres, moins crédules ou plus suspicieux. En outre à la création de vos personnages, il sera possible de notifier la raison de la mort de votre Sims, ce qui renforcera sa personnalité en conséquence.

Life and Death Screenshot 3
La mort occupant une place centrale dans cette extension, il est logique de voir apparaître les funérailles, que vous pouvez organiser entièrement, de l'envoi des invitations à la planification des activités durant l'événement. Comme à son habitude, le jeu vous offre des récompenses si la cérémonie se déroule correctement, tandis que ne pas tout accomplir n'entraîne aucun malus, seulement une perte de temps et l'absence de ces récompenses. Vous pouvez ainsi personnaliser les funérailles selon vos envies, ou opter pour une version plus simple si vous préférez ne pas trop vous compliquer. Cela permet d'organiser un événement qui reflète parfaitement la mémoire du Sim disparu.

La mort prend ici une nouvelle dimension, en intégrant les héritages et la présence de fantômes. Ces derniers continuent d'éprouver des sentiments, exprimant parfois jalousie ou mécontentement. Il est également possible de communiquer avec les morts à travers certains objets, sous conditions, comme des pierres tombales disponibles en plusieurs formats pour vos jardins, des urnes funéraires ou encore des meubles hérités. Ces éléments ajoutent une profondeur supplémentaire à l'univers du jeu, où les relations avec l'au-delà prennent un aspect plus tangible et émotionnel.

Life and Death Screenshot 4
Il faut admettre que ce qui manque souvent dans Les Sims, c'est un objectif clair à atteindre. Bien sûr, des missions et des événements ponctuels permettent parfois de débloquer des cosmétiques ou des avantages, mais cela reste limité. Avec Les Sims 4 : À la vie, à la mort, une nouvelle fonctionnalité est introduite : la « liste de choses à faire avant de mourir ». L'originalité réside dans la possibilité de la remplir automatiquement ou de personnaliser les objectifs de vos Sims, offrant ainsi une grande flexibilité. Cela évite de rester bloqué sur des événements inaccessibles, améliorant l'expérience de jeu.

En prime, si cette liste est complétée avant la mort du Sim, il peut accéder à une alternative intéressante : la renaissance. Toutefois, cette dernière ne se fait pas dans le corps d'origine, mais permet de récupérer des éléments débloqués précédemment, tels que des compétences d'enfance, des traits de caractère et des étapes de développement du nourrisson, en fonction de l'âge auquel il ou elle renaît. De plus, il ou elle pourra entretenir des liens spéciaux avec des Sims de sa vie antérieure. Il est même possible de choisir l'âge de cette renaissance, toujours dans une optique de flexibilité de gameplay.

Life and Death Screenshot 1
Fait intéressant, afin de compléter les autres extensions, il semblerait que pour les joueurs possédant les extensions sur les animaux, ces derniers puissent également réapparaître en tant que fantômes et être sollicités. Cependant, cette information est à prendre avec précaution, car la version bêta preview à laquelle nous avons eu accès ne disposait pas d'extensions complémentaires pour le vérifier.

L'une des nouveautés les plus marquantes est l'introduction du métier de faucheuse. Vous incarnez un récupérateur d'âmes, avec la possibilité d'accorder une seconde chance de vivre aux Sims. Voir les Sims négocier la renaissance de proches partis trop tôt ajoute une dimension à la fois émotive et parfois machiavélique, offrant une perspective originale dans l'univers du jeu. Néanmoins, si faucher des âmes vous permet de progresser dans votre carrière, il est important de noter que le choix entre la vie et la mort des Sims autour de vous ne devient disponible qu'après avoir atteint un certain niveau dans ce métier. 

En outre, le métier de faucheuse ne se limite pas à la collecte d'âmes. Vous devrez également gérer beaucoup de paperasse et mener des enquêtes, ce qui apporte une certaine polyvalence à ce travail.

Life and Death Screenshot 2
Comme pour chaque extension, Les Sims 4 : À la vie, à la mort apporte son lot de nouveaux meubles et cosmétiques. Cependant, l'essentiel des ajouts se concentre sur une grande variété de fresques et peintures murales, tandis que seulement deux nouveaux types de toits sont disponibles. Quant aux pierres tombales, bien qu'elles offrent plusieurs variations de coloris, elles manquent d'originalité et se ressemblent beaucoup, là où le jeu aurait pu se démarquer. Cela dit, les éléments délabrés, que ce soit pour les meubles, les sols, les murs ou même les toitures, sont remarquablement bien conçus et plaisants à utiliser pour créer des ambiances uniques.


Conclusion

Les Sims 4 : À la vie, à la mort est un pack d'extension qui introduit une alternative intrigante au jeu classique en intégrant la thématique de la mort et du deuil. L'ambiance est plus sombre, mais reste ponctuée de moments tantôt tristes, tantôt comiques, liés à l'aléatoire des choix de vos Sims ou à vos propres idées farfelues, comme flirter à un enterrement ou même tenter de faire crac crac avec un fantôme.

Bien que nous ayons testé une version bêta, celle-ci a éveillé notre curiosité pour explorer toutes les possibilités offertes. Cela nous rend d'autant plus impatients de découvrir les interactions avec les autres packs d'extensions partageant des thèmes ou éléments communs.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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