Preview Les Sims 4 : À l'aventure

Conclusion

Si vous aimez passer du temps au grand air, voir les enfants s'amuser et imaginer des journées bien remplies, alors le pack d'extension À l'aventure des Sims 4 va vous combler ! Si les nouveaux objets et les compétences inédites ouvrent la voie à de nouvelles possibilités de création, cette escapade dans la région de Pont Gibbi est aussi vivifiante qu'apaisante.



Le cadre est agréable, donne envie de s'évader mais aussi de consacrer plus de temps au quotidien des plus jeunes personnages. De quoi combler tous les créateurs, que ce soit pour imaginer une colonie de vacances complètement déjantée ou pour créer la nouvelle télé-réalité star de la Sim TV.