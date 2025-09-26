Preview Les Sims 4 : À l'aventure

Répondrez-vous à l'appel des escapades, des jeux et des amis imaginaires ? Découvrez-le dans ce premier aperçu du DLC À l'aventure, le tout nouveau pack d'extension des Sims 4.
Très souvent, les packs d'extension des Sims 4
proposent une pléthore d'activités, de métiers et de compétences pensées pour vos Sims adultes. Au fil des contenus additionnels, les héros de vos histoires ont pu créer leur propre entreprise, apprendre à faire de la poterie, devenir des fées
, faire du snowboard, devenir des célébrités ou profiter d'un moment de détente sur une île paradisiaque.
Les activités en extérieur étant très appréciées par les joueurs, le pack d'extension À l'aventure
va poursuivre sur cette voie en proposant de nouveaux lieux à explorer et de nouvelles activités uniques pour les grands, mais aussi pour les enfants.
Nous avons eu l'opportunité de suivre une présentation dédiée à ce nouveau pack d'extension et à tout ce qu'il vous réserve. Voici toutes nos impressions sur ce nouveau DLC qui compte bien vous faire vivre de nombreuses aventures à tout âge.
Partez à la découverte d'une nouvelle région inspirée par des lieux réels enchanteurs
Tout comme le précédent pack d'extension Nature enchantée, À l'aventure va proposer à vos Sims d'explorer et de loger dans une toute nouvelle province : Pont Gibbi.
Divisée en trois zones verdoyantes (les Bois errants, la Vallée de cristal et le Carrefour de la méduse), celle-ci puise ses inspirations dans les paysages sauvages de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et dans les espaces préservés des grands parcs naturels américains.
Cet aspect sauvage se retrouve d'ailleurs très bien dans toute la région de Pont Gibbi. Entre une mystérieuse cascade, un vaste lac prêt à accueillir les amateurs de kayak et une zone truffée de geysers
, ce nouveau lieu boisé invite à lâcher prise, à se détendre et à partir à l'aventure. D'ailleurs, ses bois sont peuplés de petites créatures rampantes et volantes que vos Sims pourront tenter de capturer et d'élever.
Attrapez des insectes, devenez champion de tir à l'arc ou participez à une retraite sportive avec les Escapades
La nouveauté principale du pack d'extension À l'aventure des Sims 4 est l'organisation des Escapades
. Lors de ces virées, vos Sims pourront suivre un programme spécifique d'activités sur une semaine ou sur une journée. S'il existe des escapades pré-enregistrées, vous pourrez également imaginer les vôtres. Pour remettre vos Sims en forme, quoi de mieux qu'une retraite zen et sportive avec session de plongeons, musculation et préparation de smoothies vitaminés.
Chaque escapade pourra être personnalisée en fonction des heures de la journée, mais également du côté sadique des joueurs
. En effet, vous pourrez appliquer des règles aux Escapades, transformant ces potentielles vacances en jeu de télé-réalité où pour gagner, il faut ruser. Imposez à vos Sims de réaliser des challenges, créez une compétition romantique où il faut faire fondre les cœurs pour rester dans la villa ou opter pour le mode Hardcore.
Lors des escapades, vos Sims pourront d'ailleurs obtenir de nouvelles compétences uniques. Que ce soit le tir à l'arc, le plongeon ou les créations en papier
, vos personnages pourront s'entrainer et atteindre le niveau maximum (5 pour le sport, 10 pour l'artisanat). À noter que les objets créés en papier pourront être utilisés pour décorer votre maison et que les sports pratiqués tôt impacteront la personnalité de vos Sims une fois devenus adultes. Car l'aventure démarre très tôt, dès le bac à sable !
Les enfants, véritables héros du pack d'extension À l'aventure des Sims 4
Mais si les escapades vont rythmer les vacances de vos Sims adultes, le pack d'extension À l'aventure fait surtout la part belle aux enfants. Pour qu'ils puissent s'amuser et développer de nouvelles compétences, À l'aventure ajoute notamment de nombreux éléments appréciés des plus jeunes comme des aires de jeu entièrement personnalisables avec des forteresses, des échelles et des toboggans
. D'ailleurs, petits et grands Sims pourront les utiliser, ce qui donnera lieu à des instants très drôles.
Grandir aux côtés d'un ami magique
Une autre nouveauté proposée par ce pack d'extension est l'ajout des amis imaginaires. Mécanique uniquement utilisable par les enfants, elle transforme l'un des 4 compagnons peluche en un ami magique
(et donc invisible pour les adultes). Chacun des 4 compagnons possède une personnalité unique et les enfants peuvent interagir avec eux en discutant, en riant ou en jouant à pierre-feuille-ciseau.
Une fois adolescents, les enfants ayant eu un ami imaginaire devront faire un choix : dire adieu à ce partenaire de jeu ou le rendre humain pour en faire un véritable ami
. Pleine de poésie, cette option risque de donner des idées de films aux plus créatifs.
Une escapade pensée spécialement pour les plus jeunes
Enfin, les plus jeunes pourront eux aussi partir s'amuser en forêt en prenant la route du camp Gibbi Gibbi. Cette colonie de vacances installée au bord d'un grand lac
est également accessible via le mode Escapade. En plus de porter une tenue exclusive au camp, les enfants auront la possibilité de pêcher à l'arc, de nager, de faire du kayak, de faire un feu de camp et même une veillée.
Comme les autres escapades, celle du camp ne doit pas forcément être respectée à la lettre. Elle est plus présente à titre indicatif pour permettre à chacun d'imaginer les aventures qu'il souhaite tout en gardant un fil conducteur.
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