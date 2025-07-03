Preview : Les Sims 4 : Nature enchantée

Les Sims 4 : Nature enchantée, le prochain pack d'extension, va enrichir l'univers du fameux jeu de simulation d'EA et Maxis, en se concentrant sur des aspects bien précis. Ce nouveau contenu additionnel s'intéresse ainsi plus particulièrement à la nature mais aussi aux fées, qui apportent un plus à l'expérience. Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation et de tester une build bêta, afin de vous rapporter nos impressions sur le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4.
Comme vous le savez, Les Sims 4
, qui est développé par Maxis et édité par EA, ne cesse de s'étoffer de mois en mois, grâce à l'arrivée de nouveaux kits mais aussi de nouveaux packs d'extension. En juillet 2025, les joueurs et les joueuses pourront ainsi (re)découvrir les plaisirs de la nature et devenir des fées grâce au pack Nature enchantée
.Nous avons eu l'opportunité de suivre une présentation de ce contenu additionnel, mais aussi d'essayer pendant quelques heures le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4
, selon une build bêta. Voici toutes nos impressions sur ce nouveau DLC des Sims 4
, qui plaira très certainement à la communauté.
Bienvenue à Innisgreen
Le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 invite les joueurs et les joueuses à arpenter un tout nouveau monde, soit Innisgreen
, où nature et harmonie se conjuguent. Composé de différents quartiers
, dans lesquels la communauté peut choisir d'installer ses foyers, Innisgreen resplendit de beauté et de bien-être
.
Pour être plus précis, le monde d'Innisgreen se compose de la Côte d'Ahmor, de Spucederry Grove et d'Everdew
. Ce qui est plutôt impressionnant et vraiment bienvenu est le fait que chacun de ces quartiers dispose de sa propre atmosphère
. Par exemple, Everdew, qui est considéré comme « l'épicentre de la vie des fées
», est une zone très enchanteresse. À l'inverse, la Côte d'Ahmor respire l'air marin, étant donné qu'il s'agit d'un village côtier aussi touristique que coloré. Sprucederry Grove, qui arbore un aspect très forestier, est le lieu par excellence pour les Sims appréciant la nature et le jardinage. Chacun quartier propose, bien évidemment, diverses maisons sublimes, dont certaines sont habitables, mais aussi différents points d'intérêt
. Mentionnons-en quelques-uns, pour vous aider à imaginer cet endroit enchanteur : la Côte d'Ahmor dispose d'un musée, où il est possible d'assister à une exposition gnome, tandis que Sprucederry Grove a un bar des plus conviviaux mais aussi un parc. Un bar à cocktail est, en outre, disponible à Everdew. Se balader avec son Sim/ses Sims est alors un véritable plaisir, tant chaque recoin d'Innisgreen resplendit de beauté
.
Autant dire que le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 apporte un monde aussi resplendissant que vivant avec Innisgreen
. Nous avons grandement apprécié le fait que chaque quartier ne se ressemble pas. D'ailleurs, cette belle diversité permettra très certainement à tous les joueurs et joueuses des Sims 4 de trouver leur bonheur, que ce soit à Everdew, à Sprucederry Grove ou encore à la Côte d'Ahmor
.
De nouvelles mécaniques implantées
L'exploration pour le lore
En outre, dans le monde d'Innisgreen, les Sims peuvent se rendre à différents endroits, dans les quartiers précédemment mentionnés, afin d'en apprendre davantage sur l'historique du lieu en question. C'est, d'ailleurs, en interagissant avec certains de ces éléments que le carnet de notes se remplit avec diverses histoires, apportant davantage de lore
.
Ayant décidé d'implanter notre premier foyer à la Côte d'Ahmor, nous avons ainsi pu explorer ce quartier et, notamment, interagir avec la statue du grand gnome ou encore le bateau naufragé, visible depuis la côte. À chaque fois, nous avons collecté des éléments de description, qui furent plaisants à lire. En travaillant sur la table d'apothicaire, nous avons également débloqué des fiches descriptives des ressources utilisées.De ce fait, le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 fait la place belle au lore
, ce qui permet de rendre le monde d'Innisgreen plus vivant et plus crédible, d'une certaine manière. Nul doute que les joueurs et les joueuses trouveront du plaisir à dénicher ces morceaux de lore, au cours de leurs sessions sur ce DLC.
La notion d'équilibre et de déséquilibre
Le concept d'équilibre et donc de déséquilibre
apporté par le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 est un ajout plutôt intéressant, mais pouvant également rendre l'ensemble plus challengeant
. Il s'agit, pour être plus précis, de deux états, représentés par une jauge (présente dans l'onglet Simologie), qui ont un impact plus ou moins important sur les besoins et sur la chance.
Au cours de nos sessions, notre Sim s'est malheureusement retrouvée déséquilibrée. Cet état, non irréversible, a ainsi rendu plus difficile le fait de remplir la jauge de divertissement
. Une autre fois, ce fut la faim qui a été affectée par cela. Autant dire qu'un Sim déséquilibré est un Sim plus difficile à satisfaire
. Fort heureusement, il existe plusieurs solutions pour inverser cette statistique, et donc pour revenir à un état équilibré (normal, donc). Par exemple, la table d'apothicaire, qui donne naissance à une compétence spécifique, permet de concocter des remèdes et des élixirs
, à base de diverses ressources. Ces boissons peuvent notamment guérir des maladies, modifier l'humeur et même satisfaire tous les besoins pendant un petit moment (oui, vous avez bien lu).
À ce propos, remarquons que cette mécanique peut tout à fait être désactivée dans les paramètres du jeu, pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas s'imposer une telle potentielle contrainte et difficulté.
Nature et fées vivent en harmonie
Vivre dans la nature et de la nature
Étant donné que ce nouveau pack d'extension des Sims 4 a pour thématique la nature, les développeurs ont véritablement axé le gameplay sur cette dimension
. Ainsi, ce contenu additionnel invite les joueurs et les joueuses à s'adonner corps et âme au jardinage, que ce soit en mettant en pot des plantes en intérieur comme en extérieur. Ce qui exige, bien évidemment, de s'en occuper quotidiennement, notamment en les arrosant, en les aspergeant d'insecticide si besoin ou encore de les déraciner en cas d'extrême nécessité.Le pack d'extension Nature enchantée ajoute également une toute nouvelle manière de vivre
, via la compétence Vie dans la nature et l'aspiration Nomade de la Nature. Avec ces mécaniques, les Sims peuvent, dès lors, effectuer leurs besoins à l'air libre
. Par exemple, il est tout à fait possible de faire dormir son personnage à même le sol, que vous soyez dans votre parcelle de maison ou non, ou encore de le laver dans un point d'eau. Cela offre une toute nouvelle façon d'aborder les besoins quotidiens de nos Sims, qui se trouvent ainsi libérés de leur carcan habituel, soit leur maison
(bien que cela puisse les incommoder un tantinet, au début). Pour les joueurs, c'est également le moyen d'aborder la vie de leurs Sims de façon plus simple
, étant donné que se déplacer tout en assouvissant ses besoins n'est plus si contraignant que cela.À tout cela s'ajoute le fait de pouvoir fouiller le sol
, et ce, à différents endroits, afin de collecter des ressources, notamment utiles pour concocter des élixirs et des remèdes via la table d'apothicaire. Sans oublier, les trois nouveaux traits
: Fan de plantes, Mystique et Fauteur/Fauteuse de troubles.
Embrasser la vie de fée
Le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 offre, surtout, une nouvelle façon d'aborder le gameplay, et par extension la vie de son Sim/ses Sims : en devenant une fée
. Oui, ce nouveau contenu additionnel vous permet d'incarner une fée, et ce, dès le début de votre partie (en optant pour cela lors de la création du personnage) ou bien par la suite (des actions supplémentaires semblent nécessaires). D'ailleurs, les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié car les éléments de personnalisation liés aux fées sont assez nombreux
. Par exemple, il est tout à fait possible de modifier l'apparence ainsi que la couleur des ailes de votre créature féérique comme vous l'entendez. Ce qui est, franchement, bienvenu et plaira, à coup sûr, à la communauté.
Du côté du gameplay en lui-même, là encore Maxis n'a pas fait dans la demi-mesure et propose ainsi quelques nouvelles mécaniques intéressantes
. Contrairement aux Sims traditionnels, les fées possèdent que peu de besoins, mais l'un d'entre eux est très important
: divertissement, social, énergie, hygiène et force émotionnelle. C'est ce dernier paramètre, soit force émotionnelle, qui change grandement la donne. Il s'agit d'une jauge à remplir qui permet d'utiliser les facultés de fée. Et il faudra constamment jeter un œil dessus, étant donné que si cette barre atteint 0 votre fée meurt
. Pour la remplir, il existe plusieurs solutions, notamment celle d'absorber les émotions des autres personnages
. De ce fait, le social devient une dimension assez importante de votre parcours en tant que fée.
Par ailleurs, en jouant en tant que fée, vous ferez monter une autre jauge, qui vous accorde des points de faculté, au bout de certains paliers. Ces points peuvent être dépensés dans des facultés spécifiques, rangées dans quatre catégories
, soient manipulation, émotion, nature et personnalisation. Par exemple, l'une d'elles permet d'influencer l'émotion de quelqu'un, tandis qu'une autre donne la possibilité d'influencer la relation d'un personnage. La capacité nommée Éruption de croissance fait pousser toutes les plantes alors qu'une autre accorde de donner vie à des gnomes. La branche personnalisation offre, quant à elle, deux embranchements de compétences distincts, avec un côté gentil et un autre méchant. Autant dire que les facultés de fée, disponibles via le pack d'extension Nature enchantée, sont plutôt variées et s'avèrent aussi intéressantes qu'utiles en jeu
.
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