Preview : Les Sims 4 : Nature enchantée

Les Sims 4 : Nature enchantée, le prochain pack d'extension, va enrichir l'univers du fameux jeu de simulation d'EA et Maxis, en se concentrant sur des aspects bien précis. Ce nouveau contenu additionnel s'intéresse ainsi plus particulièrement à la nature mais aussi aux fées, qui apportent un plus à l'expérience. Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation et de tester une build bêta, afin de vous rapporter nos impressions sur le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4.

Bienvenue à Innisgreen

De nouvelles mécaniques implantées

L'exploration pour le lore

La notion d'équilibre et de déséquilibre

Nature et fées vivent en harmonie

Vivre dans la nature et de la nature

Embrasser la vie de fée

Comme vous le savez,, qui est développé par Maxis et édité par EA, ne cesse de s'étoffer de mois en mois, grâce à l'arrivée de nouveaux kits mais aussi de nouveaux packs d'extension. En juillet 2025,, selon une build bêta., qui plaira très certainement à la communauté., où nature et harmonie se conjuguent., dans lesquels la communauté peut choisir d'installer ses foyers,Pour être plus précis,. Ce qui est plutôt impressionnant et vraiment bienvenu est le fait que. Par exemple, Everdew, qui est considéré comme « l'épicentre de la vie des fées », est une zone très enchanteresse. À l'inverse, la Côte d'Ahmor respire l'air marin, étant donné qu'il s'agit d'un village côtier aussi touristique que coloré. Sprucederry Grove, qui arbore un aspect très forestier, est le lieu par excellence pour les Sims appréciant la nature et le jardinage.. Mentionnons-en quelques-uns, pour vous aider à imaginer cet endroit enchanteur : la Côte d'Ahmor dispose d'un musée, où il est possible d'assister à une exposition gnome, tandis que Sprucederry Grove a un bar des plus conviviaux mais aussi un parc. Un bar à cocktail est, en outre, disponible à Everdew.Autant dire que. Nous avons grandement apprécié le fait que chaque quartier ne se ressemble pas. D'ailleurs,En outre, dans le monde d'Innisgreen, les Sims peuvent se rendre à différents endroits, dans les quartiers précédemment mentionnés, afin d'en apprendre davantage sur l'historique du lieu en question.Ayant décidé d'implanter notre premier foyer à la Côte d'Ahmor, nous avons ainsi pu explorer ce quartier et, notamment, interagir avec la statue du grand gnome ou encore le bateau naufragé, visible depuis la côte. À chaque fois, nous avons collecté des éléments de description, qui furent plaisants à lire. En travaillant sur la table d'apothicaire, nous avons également débloqué des fiches descriptives des ressources utilisées., ce qui permet de rendre le monde d'Innisgreen plus vivant et plus crédible, d'une certaine manière. Nul doute que les joueurs et les joueuses trouveront du plaisir à dénicher ces morceaux de lore, au cours de leurs sessions sur ce DLC.apporté par le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 est. Il s'agit, pour être plus précis, de deux états, représentés par une jauge (présente dans l'onglet Simologie), qui ont un impact plus ou moins important sur les besoins et sur la chance.Au cours de nos sessions, notre Sim s'est malheureusement retrouvée déséquilibrée.. Une autre fois, ce fut la faim qui a été affectée par cela.. Fort heureusement, il existe plusieurs solutions pour inverser cette statistique, et donc pour revenir à un état équilibré (normal, donc). Par exemple,, à base de diverses ressources. Ces boissons peuvent notamment guérir des maladies, modifier l'humeur et même satisfaire tous les besoins pendant un petit moment (oui, vous avez bien lu).À ce propos, remarquons que cette mécanique peut tout à fait être désactivée dans les paramètres du jeu, pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas s'imposer une telle potentielle contrainte et difficulté.Étant donné que. Ainsi, ce contenu additionnel invite les joueurs et les joueuses à s'adonner corps et âme au jardinage, que ce soit en mettant en pot des plantes en intérieur comme en extérieur. Ce qui exige, bien évidemment, de s'en occuper quotidiennement, notamment en les arrosant, en les aspergeant d'insecticide si besoin ou encore de les déraciner en cas d'extrême nécessité., via la compétence Vie dans la nature et l'aspiration Nomade de la Nature.. Par exemple, il est tout à fait possible de faire dormir son personnage à même le sol, que vous soyez dans votre parcelle de maison ou non, ou encore de le laver dans un point d'eau.(bien que cela puisse les incommoder un tantinet, au début)., étant donné que se déplacer tout en assouvissant ses besoins n'est plus si contraignant que cela., et ce, à différents endroits, afin de collecter des ressources, notamment utiles pour concocter des élixirs et des remèdes via la table d'apothicaire. Sans oublier,: Fan de plantes, Mystique et Fauteur/Fauteuse de troubles.. Oui, ce nouveau contenu additionnel vous permet d'incarner une fée, et ce, dès le début de votre partie (en optant pour cela lors de la création du personnage) ou bien par la suite (des actions supplémentaires semblent nécessaires). D'ailleurs, les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié car. Par exemple, il est tout à fait possible de modifier l'apparence ainsi que la couleur des ailes de votre créature féérique comme vous l'entendez. Ce qui est, franchement, bienvenu et plaira, à coup sûr, à la communauté.Du côté du gameplay en lui-même,. Contrairement aux Sims traditionnels,: divertissement, social, énergie, hygiène et force émotionnelle. C'est ce dernier paramètre, soit force émotionnelle, qui change grandement la donne. Il s'agit d'une jauge à remplir qui permet d'utiliser les facultés de fée.. Pour la remplir, il existe plusieurs solutions, notamment celle. De ce fait, le social devient une dimension assez importante de votre parcours en tant que fée.Par ailleurs, en jouant en tant que fée, vous ferez monter une autre jauge, qui vous accorde des points de faculté, au bout de certains paliers., soient manipulation, émotion, nature et personnalisation. Par exemple, l'une d'elles permet d'influencer l'émotion de quelqu'un, tandis qu'une autre donne la possibilité d'influencer la relation d'un personnage. La capacité nommée Éruption de croissance fait pousser toutes les plantes alors qu'une autre accorde de donner vie à des gnomes. La branche personnalisation offre, quant à elle, deux embranchements de compétences distincts, avec un côté gentil et un autre méchant.