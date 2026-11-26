Les fans de la franchise Les Sims peuvent désormais se procurer la collection de produits dérivés Cozy Winterfest.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année et proposer différentes idées de cadeaux à offrir aux fans de la licence, Les Sims lance une nouvelle collection de produits dérivés, nommée Cozy Winterfest. Peignoir, collier, peluches et objets à collectionner YouTooz sont au programme de la collection Les Sims Cozy Winterfest.

La collection de produits dérivés Cozy Winterfest pour les fans des Sims disponible

En effet, l'équipe derrière les Sims a confectionné de nouveaux produits dérivés aux couleurs de la franchise Les Sims, réunis sous la collection Cozy Winterfest. Comme vous vous en doutez, ces éléments sont ainsi inspirés des personnages, mais aussi des motifs emblématiques de la licence. Nul doute que la collection Les Sims Cozy Winterfest ravira les fans et donnera de belles idées pour des cadeaux. Dans tous les cas, voici les produits dérivés de la collection Cozy Winterfest :

Le pack peignoir de Bob Pancakes Prix → 99,99 $

Les chaussons Lapin

Prix → 34,99 $

Le cardigan Plumbob à losanges Prix → 97,99 $

Le collier à breloques Plumbob Prix → 61,99 $

Les boules de Noël Winterfest (pack de 6) Prix → 53,99 $

Les boules de Noël Plumbob (pack de 6) Prix → 51,99 $

Les peluches Plante vache et Lapin rose Prix non connus

Les objets à collectionner Youtooz Sonia Gothik, Yamachan et Bonehilda

Prix non connu



Remarquons, à ce propos, que le peignoir de Bob Pancakes et les chaussons Lapin sont également vendus dans un bundle, dont le tarif est de 121,48 $. Par ailleurs, sachez que les objets à collectionner YouTooz sont seulement en précommande à l'heure actuelle, alors que les expéditions sont prévues pour le mois de juillet 2027.

Avec des prix variés, allant de 35 $ à 120 $, les produits dérivés de la collection Les Sims Cozy Winterfest sont à retrouver sur le shop The Sims.