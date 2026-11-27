Les joueurs et les joueuses des Sims 4 vont pouvoir récupérer gratuitement des Maker Packs/packs de concepteurs durant cette fin d'année 2026.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année et faire plaisir à sa communauté, EA et Maxis ont décidé d'offrir des cadeaux aux joueurs et aux joueuses évoluant sur Les Sims 4 : des packs de concepteurs/conceptrices pourront être obtenus gratuitement sur la Marketplace du jeu durant les semaines à venir.

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Des cadeaux à destination de la communauté des Sims 4

En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses des Sims 4 peuvent, pendant les huit semaines à venir, récupérer des cadeaux via la Marketplace. Il s'agit, pour être plus précis, de packs de concepteurs et conceptrices, qui seront proposés gratuitement chaque semaine.

À l'heure actuelle, et ce, depuis le 26 novembre 2026, il est possible de récupérer le pack « Un look qui résonne » de Bostyny, qui contient un sac et un casque audio. Le calendrier pour ces cadeaux à destination de la communauté des Sims 4 a été dévoilé et est, dès lors, le suivant :

26 novembre

30 novembre

3 décembre

7 décembre

10 décembre

14 décembre

21 décembre

23 décembre

4 janvier

7 janvier

11 janvier

14 janvier

Ainsi, pendant les prochaines semaines, les joueurs et les joueuses étant sur Les Sims 4 peuvent obtenir différents nouveaux éléments, et ce, sans avoir à débourser quoi que ce soit. Pour les obtenir, il suffit de se connecter au jeu et de les réclamer sur la Marketplace. Dans tous les cas, il y a de grandes chances que cette nouvelle ravira la communauté.

8 weeks of ✨ FREE ✨ content coming through the Marketplace starting tomorrow Nov 26! https://t.co/ybd4LbsoGK — The Sims (@TheSims) November 25, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Les Sims 4 est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, soit gratuit.