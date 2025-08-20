Les Sims 4 vous offre plus d'options pour personnaliser vos personnages avec sa nouvelle mise à jour

Si vous aimez créer des héros en pagaille dans les Sims 4, alors la nouvelle mise à jour gratuite du titre devrait vous combler !
Étape incontournable dans le gameplay des Sims 4
, la création d'un Sim est une activité à part entière qui peut occuper les joueurs pendant des heures. Que ce soit en choisissant sa tenue vestimentaire, ses traits de personnalité ou son apparence, chaque détail compte. D'ailleurs, EA ajoute régulièrement de nouveaux éléments pour offrir toujours plus de possibilités de création
à la communauté.
Des taches de vieillesse, des rides et de la rosacée ajoutées dans l'outil Créer un Sim des Sims 4
Dans cette optique de proposer gratuitement de nouvelles options de personnalisation, une mise à jour gratuite a été déployée le 19 août 2025
. Une fois téléchargée, elle permet à tous les joueurs et joueuses des Sims 4 de sélectionner des détails de peau inédits pour leurs personnages.
Via cet ajout, il est possible de placer sur l'ensemble du corps d'un personnage des rides, des taches de vieillesse, des taches de rousseur, mais aussi des vergetures et de la rosacée
, une maladie qui provoque des rougeurs chroniques sur le visage. Ces détails peuvent être placés tels quels ou superposés avec des tatouages ou des poils pour créer le personnage de vos rêves.
Comme pour d'autres éléments physiques, les joueurs peuvent déterminer l'intensité de ces détails de peau et choisir entre des options claires ou foncées
.
Proposer toujours plus d'inclusivité et permettre la création de Sims plus âgés
Ces petits détails permettent de créer des Sims toujours plus inspirés par la réalité. Cette volonté de s'inspirer du monde réel était d'ailleurs fondamentale pour les directrices artistiques de cette mise à jour, Tracey et Cheyenne. Dans un communiqué présentant les secrets de la création de cette mise à jour gratuite, Tracey explique que :
Mon objectif principal était d'apporter plus de représentation de la masse corporelle et de l'âge dans le jeu, de promouvoir la diversité et d'améliorer la représentation globale dans le jeu. Ces magnifiques détails ajoutés aux Sims permettent de voir à quel point c'est beau de vieillir.
L'inclusivité passe par la peau des personnages, mais également par la représentation de toutes les diversités. D'ailleurs plus tôt cette année, de nouveaux vêtements et éléments de décoration inspirés par la communauté LGBTQIA+ ont été ajoutés
dans Créer un Sim et dans le mode Construction. Alors n'attendez plus pour les tester et imaginer de nouveaux personnages jeunes ou moins jeunes dans Les Sims 4.
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