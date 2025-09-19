Les Sims 4 vous fait voyager avec des brochures pour sa nouvelle extension

À l'aventure, la prochaine extension des Sims 4, va proposer de nouvelles escapades et des lieux inédits à découvrir. Préparez dès maintenant votre prochaine virée en découvrant des brochures dignes d'un office de tourisme.
Disponible dans quelques semaines, le pack d'extension À l'aventure est très attendu par la communauté des Sims 4
. Si celle-ci va proposer son lot de nouvelles compétences et d'expériences uniques à découvrir, cette extension met l'accent sur les escapades et les activités au grand air. Comme dans la vraie vie, ce genre d'expérience se prépare à l'avance. Pour que les joueurs puissent déjà anticiper leur prochaine aventure, des brochures présentant les nouveautés des Sims 4 sont disponibles gratuitement
.
Visitez l'office de tourisme et découvrez un aperçu de la nouvelle extension des Sims 4
Pour célébrer le lancement prochain de son nouveau pack d'extension, EA a lancé l'expérience Sim Your Adventure
. Sur ce site aux allures d'office de tourisme, les joueurs peuvent consulter des brochures colorées. Du 18 au 22 septembre, un nouveau dépliant va être ajouté chaque jour.
Chaque feuillet présente les activités proposées et les nouveaux spots que vos petits et grands personnages pourront explorer.
Niché près d'un magnifique lac, le camp Natur'épatante
est une colonie de vacances enchantée où les enfants pourront essayer le tir à l'arc, attraper des papillons ou chanter des chansons au coin du feu. Pour les plus grands, la retraite sportive zen et tonique
propose une semaine d'activités variées dans un cadre verdoyant. Entre séance de cardio, smoothies vitaminés et entrainement sur le plongeoir, préparez-vous à transpirer !
De nouveaux amis vous attendent à Point Gibbi, l'une des zones exclusives du pack
Mais entre deux activités, vos Sims pourront également faire de nouvelles rencontres. Tout comme les précédents packs d'extension, À l'aventure va intégrer de nombreux personnages secondaires avec qui échanger, jouer ou partager des révélations étonnantes
. Dans un article complet publié sur le site officiel du jeu
, EA présente quelques-unes des figures qui croiseront votre route lors de vos escapades.
Allez-vous partir à la rencontre de la coach Freeda Perry, sympathiser avec Nigel, le directeur du camp Natur'épatante ou faire part de vos peines de coeur à Jane et Star de « La Villa de la Tentation » ? Pour le savoir, rendez-vous dès le 2 octobre 2025 avec le pack d'extension À l'aventure des Sims 4
.
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