Les Sims 4 vous fait voyager avec des brochures pour sa nouvelle extension

Les Sims 4 est une simulation de vie développée par Maxis et éditée par EA. Sorti en 2014, il permet de créer et personnaliser des personnages, de construire des maisons et de gérer leur quotidien. Grâce à de nombreuses extensions et mises à jour, le jeu offre un contenu toujours renouvelé et une liberté créative immense.