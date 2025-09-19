Les Sims 4 vous fait voyager avec des brochures pour sa nouvelle extension

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 septembre 2025 à 14h39
À l'aventure, la prochaine extension des Sims 4, va proposer de nouvelles escapades et des lieux inédits à découvrir. Préparez dès maintenant votre prochaine virée en découvrant des brochures dignes d'un office de tourisme.
Les Sims 4 vous fait voyager avec des brochures pour sa nouvelle extension
Disponible dans quelques semaines, le pack d'extension À l'aventure est très attendu par la communauté des Sims 4. Si celle-ci va proposer son lot de nouvelles compétences et d'expériences uniques à découvrir, cette extension met l'accent sur les escapades et les activités au grand air. Comme dans la vraie vie, ce genre d'expérience se prépare à l'avance. Pour que les joueurs puissent déjà anticiper leur prochaine aventure, des brochures présentant les nouveautés des Sims 4 sont disponibles gratuitement

Visitez l'office de tourisme et découvrez un aperçu de la nouvelle extension des Sims 4 

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Pour célébrer le lancement prochain de son nouveau pack d'extension, EA a lancé l'expérience Sim Your Adventure. Sur ce site aux allures d'office de tourisme, les joueurs peuvent consulter des brochures colorées. Du 18 au 22 septembre, un nouveau dépliant va être ajouté chaque jour. Chaque feuillet présente les activités proposées et les nouveaux spots que vos petits et grands personnages pourront explorer. 

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De nouveaux amis vous attendent à Point Gibbi, l'une des zones exclusives du pack

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Mais entre deux activités, vos Sims pourront également faire de nouvelles rencontres. Tout comme les précédents packs d'extension, À l'aventure va intégrer de nombreux personnages secondaires avec qui échanger, jouer ou partager des révélations étonnantes. Dans un article complet publié sur le site officiel du jeu, EA présente quelques-unes des figures qui croiseront votre route lors de vos escapades. 

Allez-vous partir à la rencontre de la coach Freeda Perry, sympathiser avec Nigel, le directeur du camp Natur'épatante ou faire part de vos peines de coeur à Jane et Star de « La Villa de la Tentation » ? Pour le savoir, rendez-vous dès le 2 octobre 2025 avec le pack d'extension À l'aventure des Sims 4.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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