Les Sims 4 va devenir free-to-play

Les Sims 4 devient free-to-play

Disponible depuis huit ans,est toujours autant apprécié. Au fil du temps, les développeurs ont réussi à créer une très jolie communauté, notamment grâce aux différents DLC et aux extensions qui ont vu le jour ces dernières années, permettent d'agrémenter le jeu de base d'une multitude d'activités et contenus en tout genre. Mais pour attirer encore plus de personnes,Ainsi,. Cela ne concerne, bien évidemment, que le jeu de base, mais celui-ci propose déjà de nombreuses heures de divertissement.Cette annonce ne veut pas forcément dire que les développeurs annonceront dans la foulée Les Sims 5, étant donné que. D'ailleurs, nous pouvons lire dans le communiqué de presse que « notre équipe est déterminée à créer des expériences Les Sims 4 inédites et pleines de sens pour nos joueurs et joueuses »., et nous en saurons davantage sur les plans des développeurs le 18 octobre, puisqu'un événement aura lieu, sur Twitch et YouTube.Si vous ne vous êtes jamais lancé dans Les Sims 4, ce sera donc le moment ou jamais de découvrir l'épisode le plus populaire de la franchise, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Compte tenu des récents succès des jeux étant passés free-to-play ces derniers mois,, qui devrait être payant pour l'avenir de la franchise.