Les Sims 4 : Une version remasterisée en préparation pour le titre culte ?

Une rumeur insistante évoque le développement d'une version remasterisée pour Les Sims 4. Mais est-ce réellement le cas, sachant que EA continue de proposer des DLC et des packs pour sa simulation de vie ?
Les Sims 4
continuent de captiver les joueurs du monde entier en proposant régulièrement du nouveau contenu, des possibilités de créations et de personnalisation qui repoussent sans cesse les limites. Cependant, qu'en est-il de l'avenir de la franchise ? Alors que Les Sims 5 a été officiellement annulé et que The Sims Hub est encore très discret, une curieuse suggestion a émergé en ligne.
Une nouvelle théorie sur Les Sims 4
Une publication sur le blog SimsCommunity
a été partagée le 17 novembre 2025. Celle-ci suggère que Les Sims 4 pourrait bien ressortir dans une version remasterisée
. Dans le même temps, plusieurs messages ont été publiés sur X/Twitter en lien avec ce sujet en précisant « I know something you don't
» (que nous pouvons traduire par « Je sais quelque chose que vous ignorez ».
Pour l'heure, la rumeur reste assez vague et il est difficile de savoir si les auteurs parlent d'une vraie remasterisation ou d'une possible version HD des Sims 4
. Cependant, ces « révélations » ont été partagées par des leakers inconnus du grand public.
La fiabilité des sources est donc discutable pour le moment. Néanmoins, un tel scénario peut-il réellement être envisagé par EA ?
Un démenti réalisé par un important créateur de mods publié sur X/Twitter
Face à ces bruits de couloir, un créateur de mods a décidé de prendre la parole. Célèbre pour son contenu sur la simulation de vie d'EA, SimMattically a exprimé son avis sur la situation
.
Je ne suis pas en mesure de révéler quoi que ce soit à ce sujet, et je n'en ai d'ailleurs pas envie, mais avec toutes ces informations partielles qui circulent suite à la fuite et toutes ces discussions, je pense qu'il est important de clarifier au moins un point : il n'y aura pas de remasterisation des Sims 4.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, EA n'a pas commenté ou publié de démenti officiel
. Les seuls projets confirmés par l'éditeur et développeur sont le projet multiplateforme Project Rene et un jeu mobile Sims.
D'ailleurs, il est probable que les auteurs des fuites se soient basés sur des fuites du jeu mobile pour relayer cette rumeur. Mais cela n'a pas été prouvé. Il faut donc attendre de nouvelles révélations d'EA pour en savoir plus sur le futur de la franchise au diamant vert.
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