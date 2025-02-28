Les Sims 4 : Tout savoir sur le pack Business et loisirs, Nouveaux métiers, compétences et gameplay

Les Sims 4 s'enrichissent une fois de plus avec un pack d'extension qui promet d'ouvrir de nouvelles perspectives à vos Sims. Entre passions transformées en métiers et opportunités entrepreneuriales inédites, découvrez tout ce que « Business & Loisirs » a à offrir.



Lancez votre propre entreprise

Un nouveau monde à explorer

Bonus de précommande

La statue « Priscilla La pratique mène à la perfection » : un élément élégant qui apportera une touche de prestige à votre boutique ou atelier.

: un élément élégant qui apportera une touche de prestige à votre boutique ou atelier. La vitrine « Sucre à volonté » : parfaite pour exposer vos créations et attirer les clients.

: parfaite pour exposer vos créations et attirer les clients. La lampe « Magnifiques imperfections » : un éclairage design pour une ambiance soignée et immersive.







partenaire Instant Gaming vous permet d'économiser sur l'achat de l'extension, avec un prix de 18,49 € au lieu de 40 €, soit 54 % de réduction.

C'est parti pour l'intégration d'un énième pack d'extention pourqui vient apporter son lot de nouveautés tout en conservant une certaine complémentarité avec les précédents. Pour une présentation vidéo, retrouvez le trailer officiel de gameplay du pack.Deux nouvelles compétences font leur apparition :Avec la, vos Sims peuvent ouvrir leur propre salon et créer des œuvres d'art corporelles uniques. Quant à la, elle permet de façonner des objets fonctionnels comme deset des, parfaits pour décorer ou vendre.Mais attention, les développeurs ne se sont pas contentés d'ajouter ces compétences pour le côté esthétique ou tendance. Ils ont voulu leur donner une vraie. Prenons la poterie qui, au-delà des simples pots et vases, vous permettra de créer des objets plus variés, comme deset. Une fois votre œuvre terminée, vous aurez le choix entre laou lapour mieux l'intégrer à votre intérieur.Lefonctionne sur le même principe, avec une approche ultra personnalisable. Ici, la création va bien au-delà d'un simple choix de motifs prédéfinis. Vous pourrez véritablementgrâce à un système inspiré de la. Tampons, pinceaux, modification des traits et des couleurs, tout est pensé pour offrir uneAutre nouveauté intéressante : la. Pour la première fois dans le jeu, vous pourrez. Un mentor pourra non seulement vous guider et vous donner des conseils pour progresser, mais aussipermettant de débloquer des compétences. Cette mécanique des'applique également au cercle familial puisque certains secrets de fabrication pourront se transmettre de génération en génération. Les enfants, eux, ne pourront pas immédiatement reproduire ces créations, mais elles se débloqueront plus tard, une fois qu'ils auront atteint l'âge et le niveau requis.Le packintroduit une nouveauté majeure avec la possibilité de. Que ce soit à domicile ou sur un terrain dédié, vos Sims pourront ouvrirLe nouveauoffre une vraie flexibilité puisqu'il permet de facturer les clients. En parallèle, lesrécompenseront les entrepreneurs les plus talentueux avec des avantages uniques.Il sera également possible dedans un même bâtiment. Construire sur plusieurs étages évitera les trajets inutiles. Pour empêcher les clients de s'incruster dans votre salon ou de piller votre frigo, il faudra toutefois. Un bon moyen deet d'éviter les intrusions intempestives.Les développeurs ont annoncé un, incluant notamment. Certains autres packs permettront d'accéder à un choix encore plus large d'entreprises. Par exemple, le packoffrira la possibilité de créer une zone d'entraînement aux pouvoirs vampiriques ou même la réalisation de potions.Les joueurs pourront aussiet leur attribuer des tâches spécifiques. La gestion pro/perso ne s'arrête pas là, puisqu'il sera possible de. Une solution efficace pour garantir des espaces bien distincts entre le personnel et le public.Découvrez, une nouvelle ville européenne au charme pittoresque. Entre seset ses, cet endroit est parfait pour installer une entreprise et attirer une clientèle variée.Comme pour tous les packs introduisant de nouveaux mondes, celui-ci apporte son lot de. De nouveaux meubles font leur apparition, mais aussi une fonctionnalité inédite permettant depour une touche encore plus authentique.Certaines maisons et familles seront déjà, un bon moyen de profiter immédiatement des nouveautés ou de se lancer rapidement dans cette nouvelle aventure sans prise de tête.Bien que l'extension soit disponible dès le 6 mars, tout achat effectué avant le 18 avril 2025 vous permettra de mettre la main sur du contenu exclusif : le pack. Un bonus qui ravira les amateurs de décoration avec plusieurs objets uniques pour embellir votre espace commercial :Ces objets sont purement cosmétiques, mais avouons-le : qui peut résister à l'idée de personnaliser son espace avec du contenu exclusif ? Si vous voulez peaufiner votre boutique avec style (et sans débourser un centime de plus), mieux vaut ne pas trop tarder.En prime, notre