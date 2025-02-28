Les Sims 4 : Tout savoir sur le pack Business et loisirs, Nouveaux métiers, compétences et gameplay

Les Sims 4 s'enrichissent une fois de plus avec un pack d'extension qui promet d'ouvrir de nouvelles perspectives à vos Sims. Entre passions transformées en métiers et opportunités entrepreneuriales inédites, découvrez tout ce que « Business & Loisirs » a à offrir.
C'est parti pour l'intégration d'un énième pack d'extention pour Les Sims 4
qui vient apporter son lot de nouveautés tout en conservant une certaine complémentarité avec les précédents. Pour une présentation vidéo, retrouvez le trailer officiel de gameplay du pack.
Deux nouvelles compétences font leur apparition : le tatouage et la poterie
.
Avec la compétence tatouage
, vos Sims peuvent ouvrir leur propre salon et créer des œuvres d'art corporelles uniques. Quant à la poterie
, elle permet de façonner des objets fonctionnels comme des services à thé
et des jardinières
, parfaits pour décorer ou vendre.
Mais attention, les développeurs ne se sont pas contentés d'ajouter ces compétences pour le côté esthétique ou tendance. Ils ont voulu leur donner une vraie utilité
. Prenons la poterie qui, au-delà des simples pots et vases, vous permettra de créer des objets plus variés, comme des ustensiles
et décorations uniques
. Une fois votre œuvre terminée, vous aurez le choix entre la vendre
ou la vernir
pour mieux l'intégrer à votre intérieur.
Le tatouage
fonctionne sur le même principe, avec une approche ultra personnalisable. Ici, la création va bien au-delà d'un simple choix de motifs prédéfinis. Vous pourrez véritablement dessiner vos propres tatouages
grâce à un système inspiré de la peinture numérique
. Tampons, pinceaux, modification des traits et des couleurs, tout est pensé pour offrir une expérience aussi accessible que libre
.
Autre nouveauté intéressante : la relation mentor
. Pour la première fois dans le jeu, vous pourrez apprendre directement auprès d'un Sims plus expérimenté
. Un mentor pourra non seulement vous guider et vous donner des conseils pour progresser, mais aussi vous enseigner des astuces inédites
permettant de débloquer des compétences. Cette mécanique de transmission du savoir
s'applique également au cercle familial puisque certains secrets de fabrication pourront se transmettre de génération en génération. Les enfants, eux, ne pourront pas immédiatement reproduire ces créations, mais elles se débloqueront plus tard, une fois qu'ils auront atteint l'âge et le niveau requis.
Lancez votre propre entreprise
Le pack « Business & Loisirs »
introduit une nouveauté majeure avec la possibilité de créer et gérer de petites entreprises
. Que ce soit à domicile ou sur un terrain dédié, vos Sims pourront ouvrir des boutiques spécialisées, des galeries d'art ou même des salons de tatouage
.
Le nouveau système de billetterie
offre une vraie flexibilité puisqu'il permet de facturer les clients à l'heure ou à l'entrée
. En parallèle, les « points d'avantages magasins »
récompenseront les entrepreneurs les plus talentueux avec des avantages uniques.
Il sera également possible de fusionner votre entreprise et votre logement
dans un même bâtiment. Construire sur plusieurs étages évitera les trajets inutiles. Pour empêcher les clients de s'incruster dans votre salon ou de piller votre frigo, il faudra toutefois délimiter les espaces professionnels et personnels
. Un bon moyen de contrôler les actions des Sims
et d'éviter les intrusions intempestives.
Les développeurs ont annoncé un panel de 76 activités disponibles
, incluant notamment le tatouage et la poterie
. Certains autres packs permettront d'accéder à un choix encore plus large d'entreprises. Par exemple, le pack « Vampire »
offrira la possibilité de créer une zone d'entraînement aux pouvoirs vampiriques ou même la réalisation de potions.
Les joueurs pourront aussi embaucher des employés
et leur attribuer des tâches spécifiques. La gestion pro/perso ne s'arrête pas là, puisqu'il sera possible de définir des pièces accessibles uniquement aux employés
. Une solution efficace pour garantir des espaces bien distincts entre le personnel et le public.
Un nouveau monde à explorer
Découvrez Nordhaven
, une nouvelle ville européenne au charme pittoresque. Entre ses places animées
et ses ruelles pleines de caractère
, cet endroit est parfait pour installer une entreprise et attirer une clientèle variée.
Comme pour tous les packs introduisant de nouveaux mondes, celui-ci apporte son lot de nouvelles options de personnalisation
. De nouveaux meubles font leur apparition, mais aussi une fonctionnalité inédite permettant de taguer les murs de vos habitations
pour une touche encore plus authentique.
Certaines maisons et familles seront déjà prêtes à l'emploi
, un bon moyen de profiter immédiatement des nouveautés ou de se lancer rapidement dans cette nouvelle aventure sans prise de tête.
Bonus de précommande
Bien que l'extension soit disponible dès le 6 mars, tout achat effectué avant le 18 avril 2025 vous permettra de mettre la main sur du contenu exclusif : le pack « Nouvelle boutique »
. Un bonus qui ravira les amateurs de décoration avec plusieurs objets uniques pour embellir votre espace commercial :
- La statue « Priscilla La pratique mène à la perfection » : un élément élégant qui apportera une touche de prestige à votre boutique ou atelier.
- La vitrine « Sucre à volonté » : parfaite pour exposer vos créations et attirer les clients.
- La lampe « Magnifiques imperfections » : un éclairage design pour une ambiance soignée et immersive.
Ces objets sont purement cosmétiques, mais avouons-le : qui peut résister à l'idée de personnaliser son espace avec du contenu exclusif ? Si vous voulez peaufiner votre boutique avec style (et sans débourser un centime de plus), mieux vaut ne pas trop tarder.
En prime, notre partenaire Instant Gaming vous permet d'économiser sur l'achat de l'extension, avec un prix de 18,49 € au lieu de 40 €, soit 54 % de réduction.
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