Les Sims 4 tease son prochain DLC et nous donne rendez-vous pour la révélation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2025 à 17h07
Les Sims 4 devrait très prochainement accueillir un tout nouveau DLC, dont le teasing a déjà commencé.
Les Sims 4 tease son prochain DLC et nous donne rendez-vous pour la révélation
Très régulièrement, les joueurs et les joueuses des Sims 4 peuvent se procurer des kits d'objets ou encore des packs d'extension (« DLC » si vous préférez) afin de diversifier leur expérience et apporter un peu de renouveau dans la vie de leur(s) Sim(s). D'ailleurs, selon une très récente vidéo, Les Sims 4 est sur le point de se doter d'un tout nouveau DLC.

Les Sims 4 tease le prochain pack d'extension

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En effet, au cours d'un livestream avec Megan Thee Stallion et Quen Blackwell, datant du 30 mai 2025, Les Sims 4 a partagé une très (très) courte vidéo teasant le prochain pack d'extension. Ainsi, à 33:43, nous pouvons, effectivement, voir une petite maison, nichée sur un support en bois, bouger au rythme de la mélodie.

Dans l'un des derniers plans de ladite vidéo, les équipes en charge du soft précisent une date, qui n'est pas si éloignée que cela : le 12 juin prochain, un trailer pour ce nouveau pack d'extension Les Sims 4 sera dévoilé. Ce sera, ainsi, l'occasion d'en savoir plus quant à ce prochain DLC et de connaître sa date de sortie.

Miniature vidéo

Un teasing plus intensif pour le DLC à venir sur les Sims 4

En complément de cette vidéo, EA et Maxis ont concocté une nouvelle page internet, qui tease encore plus le nouveau pack d'extension à venir sur Les Sims 4. D'après les détails partagés à cet endroit, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à devoir « affiner vos compétences d'apothicaire », notamment pour se lancer dans une nouvelle carrière, mais aussi à découvrir trois nouveaux traits. Ce nouveau contenu additionnel devrait, par ailleurs, introduire une nouvelle ville, baptisée « Innisgreen ».
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Le nouveau DLC pour les Sims 4 serait-il « Enchanted by Nature » ?

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Au cours du mois de mai 2025, une fuite laissait supposer que le prochain DLC des Sims 4 serait baptisé « Enchanted by Nature » et que celui-ci serait prévu pour le 10 juillet de cette année. Les informations dévoilées à ce moment-là indiquaient également que ce pack d'extension pourrait introduire la table d'apothicaire ainsi que des fées, tout en mettant l'accent sur la nature.

Dans tous les cas, pour en savoir plus à propos du prochain DLC des Sims 4, rendez-vous le 12 juin 2025, date à laquelle nous devrions avoir de plus amples informations à ce sujet ainsi qu'un trailer.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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