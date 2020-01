Les Sims 4 : Plus de 20 millions de copies vendues

La célébrissime franchise a toujours été un succès pour Electronic Arts. Le studio vient d'ailleurs d'annoncer que le quatrième opus a écoulé plus de 20 millions d'exemplaires.

Sorti en septembre 2014,, qui ont su apprécier les nouveautés implantées par les développeurs. Avec le temps, un large panel de DLC a été mis en ligne par les développeurs, sortant à un rythme plus ou moins irrégulier. Au total,, ajoutant pléthore d'activités, de possibilités et d'objets aux joueurs. De ce fait, le jeu de simulation est l'un des plus appréciés du genre, et de nombreux adeptes attendent impatiemment, bien que celui-ci n'ait pas encore été officialisé.Cependant, Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, a indiqué, lors d'un question-réponse à l'occasion de la publication des chiffres du troisième trimestre fiscal que ce quatrième opus se portait très bien, notamment grâce à la faible concurrence. Ainsi,en un peu plus de cinq ans à travers le monde, et sur toutes les plateformes., en charge de son développement, continue même de « penser aux Sims pour une nouvelle génération ».Pour conclure, nous rappelons que Les Sims 4 peut être récupéré gratuitement durant ce mois de février pour les abonnés PS Plus . De plus, Maxis travaille sur une nouvelle franchise , comme nous vous le rapportions il y a quelques jours.