PlayStation Plus : Les jeux gratuits du mois de février 2020

Chaque mois, votre abonnement PlayStation Plus vous permet de vous essayer à de nombreux jeux gratuits avec, parmi eux, des titres cultes ayant fait le bonheur des joueurs il y a quelques années.

Comme c'est traditionnellement le cas à chaque fin de mois, Sony vient de dévoilerVous aurez ainsi le droit de poser vos mains sur non pas deux, mais trois jeux, voire potentiellement cinq !En effet, le titre qui semble être le plus intéressant pour ce mois de février estVous pourrez donc librement explorer ces jeux en allant de la ville sous-marine de Rapture à la métropole volante de Columbia, tout en profitant de tout le contenu supplémentaire ajouté aux versions originales !Le second titre auquel vous aurez accès gratuitement est Les Sims 4 : une offre permettant de célébrer les 20 ans de la franchise ayant permis à tout un chacun deEnfin, l'offre de ce mois de février vous permettra pareillement de ressortir votre PlayStation VR du placard afin de vous plonger dansen vous battant contre une flopée d'adversaires.Comme indiqué dans cette vidéo,et sachez que si vous désirez vous procurer un abonnement PlayStation Plus d'un an, notre partenaire Instant Gaming vous le propose actuellement à 47,99 € au lieu de 60 €, soit une réduction de 20 %. Sachez également queil s'agit de Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator