Les Sims 4 : MàJ du 22 octobre 2024, patch notes et détails

Les Sims 4 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite avec de belles nouveautés
EA et Maxis ont, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur Les Sims 4, qui apporte diverses nouveautés pour Créer un Sim.
Patch notes de la mise à jour du 22 octobre 2024 sur Les Sims 4
Nouveautés
Mise à jour du jeu de base
- Les Sims réagiront uniquement aux décès des autres en fonction de leurs traits de caractère et de leurs relations. Testez toutes sortes d'expériences, des pleurs lors du décès d'un être cher aux haut-le-cœur en voyant la mort d'une personne inconnue.
- Les fantômes peuvent désormais être créés dans Créer un Sim pour les âges allant d'Enfant à Personne âgée.
- Après leur décès, les Sims fantômes obtiennent une nouvelle série de besoins remplaçant les besoins classiques des Sims en vie : Déchets visqueux, Nourriture éthérée, Sommeil éthéré, Divertissements effrayants, Liens éthérés et Lavage de l'apparition.
- Au moment de leur mort, les Sims reçoivent désormais l'option de « Devenir un fantôme jouable » ou de « Devenir un fantôme libre ».
- Lors du décès d'un membre d'un couple marié, les deux Sims en question n'auront plus le statut « marié » ou « mariée », mais « veuf » ou « veuve ». Cependant, une nouvelle interaction leur permet de “Demander de sauver le mariage“ afin de rétablir le statut de leur mariage.
- Les Sims peuvent à nouveau faire crac-crac avec la Faucheuse.
- Amélioration du comportement autonome des fantômes, dont une réduction de la fréquence à laquelle les fantômes cassent des choses et créent des « sous-produits » pénibles, c'est-à-dire des flaques.
- Ajout d'une nouvelle catégorie d'images d'extérieur dans le mode Construction appelée « Activité d'événement de la vie », qui vous permet de trouver du contenu pour les enterrements, les mariages et bien plus encore.
- Les Sims nourrissons, bambins et enfants emmenés par les services sociaux vont dans le menu Foyer de Gérer les mondes, plutôt que d'être supprimés.
- Ajout d'un nouvel objet Feu de camp appelé « Emplacement pour feu de camp Pierres des champs » au jeu de base.
- Il y a une option sur les pierres tombales/urnes pour passer manuellement d'un type d'objet à l'autre, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Auparavant, le type d'objet changeait automatiquement lorsque vous l'ameniez à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Nous avons ajouté 10 nouvelles variantes de couleur « noir absolu » à 10 paires de chaussures du jeu de base :
- (ymShoes_AnkleOxford)
- (yfShoes_AnkleBoots)
- (yfShoes_PumpsLow)
- (ymShoes_SneakersSlipOn)
- (yfShoes_PumpsHighPointed)
- (ymShoes_OxfordFringe)
- (ymShoes_AnkleCombat)
- (yfShoes_AnkleBootsCuffed)
- (yfShoes_PumpsHighOpenAsym)
- (yfShoes_PumpsMediumOpenJewel)
Nouveau contenu du jeu de base compatible avec d'autres packs
- Si vous possédez Au Travail (extraterrestres), Vampires, Loups-garous, Monde magique (jeteurs et jeteuses de sorts), Iles paradisiaques (sirènes et tritons) ou le pack d'extension À la vie, à la mort qui sort bientôt, vous pouvez cliquer sur l'urne ou la pierre tombale d'un ou une Sim pour faire votre choix dans une sélection de pierres tombales disponibles. Votre Sim qui n'était pas un ou une vampire mais qui avait une passion un peu excessive pour les vampires ? Oui, il ou elle peut désormais reposer éternellement sous une pierre tombale sur le thème Chauve-souris.
- Vous disposez désormais d'une urne et d'une pierre tombale pour les sirènes et les tritons si vous possédez Iles paradisiaques.
- Vous pouvez changer de forme surnaturelle lorsque vous êtes dans Créer un Sim si vous avez les packs requis pour ces formes surnaturelles. Cela ne supprime pas la progression sur un ou une Sim que vous êtes en train de créer (dans la mesure du raisonnable).
- Vous pouvez créer des fantômes chiens, chats et chevaux âgés dans Créer un Sim avec les extensions Chiens et Chats et Vie au ranch.
DirectX11 - Amélioration de la détection des cartes graphiques sur les systèmes hybrides
- Nous avons résolu un problème touchant les personnes ayant des ordinateurs portables avec carte graphique hybride, à cause duquel le jeu utilisait DirectX 9 par défaut sur les appareils avec des cartes graphiques NVIDIA et AMD au lieu d'utiliser DirectX 11 comme prévu.
Corrections de bugs
Console
- Vie à la campagne - Les images pour les objets brodés au point de croix sur PlayStation ne sont plus en niveaux de gris.
- Grandir ensemble - Les puzzles ne sont plus en noir et blanc sur PlayStation.
Jeu de base
- Les Sims ne mangent plus de nourriture gâtée de façon autonome.
- Les plantes qui ont assez d'eau arrêtent de mourir
- Les interactions ne s'accumulent plus et n'empêchent plus la progression dans la file d'attente lorsqu'elles sont provoquées par des volailles coincées sur le terrain
- Les Sims ferment complètement les yeux lorsque la situation l'implique (par exemple pendant leur sommeil)
- Les Sims parents ne se retrouvent plus coincés et immobiles devant le berceau lorsqu'ils essayent d'interagir avec leur bébé qui dort.
- Les Sims PNJ n'entrent plus sur le terrain sans avoir frappé à la porte.
- Les livres sur les compétences sont désormais disponibles dans toutes les bibliothèques ; et pas seulement la bibliothèque de Willow Creek.
- Le ou la Sim avec qui vous avez interagi le plus récemment apparaît au début du panneau Relations.
- Vous pouvez désormais donner un pourboire à la personne qui livre une pizza et interagir avec elle une fois la pizza livrée.
- Le superpouvoir des nounous invisibles a été supprimé ; celles-ci sont donc à nouveau visibles.
- Les Sims ne vieillissent plus de façon incorrecte lorsque vous réglez les options de vieillissement du jeu.
- Résolution de problèmes à cause desquels un bébé dans les bras de quelqu'un essayait de faire une interaction nécessitant qu'une personne adulte le pose par terre, mais l'adulte ne pouvait pas le faire, alors le bébé tournait sur lui-même en boucle.
- Les textures s'appliquent désormais sur les toits à deux versants d'un carreau.
- Les clôtures courbées projettent désormais des ombres.
- Les petites ombres noires sur les terrains de la carte Gérer les mondes peuvent être supprimées en chargeant le terrain affecté puis en le quittant pour régénérer la vignette.
- Il n'y a plus de carrés bleus à la place des caractéristiques de terrain vides lorsque vous sauvegardez le terrain dans le mode Construction.
- La triche pour modifier la tenue de travail fonctionne désormais pour les carrières à temps partiel.
- Vous ne voyez plus de débardeurs pour homme après avoir sélectionné les choix vestimentaires Féminins pour des éléments précédents de LSE.
- L'état d'esprit Endeuillé ou endeuillée n'apparaît plus lorsqu'une personne inconnue meurt devant votre Sim actif ou active. L'état d'esprit ne s'affiche que si la personne qui meurt avait au moins le statut de Connaissance avec votre Sim.
- La texture de queue de cheval d'une LSE précédente ne se déforme plus autour des oreilles décollées.
- Les personnes non binaires sont désormais correctement désignées pendant l'événement de fête d'anniversaire (« Birthday Sim » dans la version anglaise).
- La Nanopoubelle 2.0 Récompenses réjouissantes est désormais identifiée comme étant « hors réseau ».
- Résolution d'un problème qui pouvait survenir pendant l'action “Adopter un enfant“ lorsque vous étiez en dehors du terrain.
Problèmes impactant plusieurs packs
- Suppression des situations où des objets de Construction/Achat placés avec « moveobjects on » apparaissaient dans le ciel.
Vie Citadine
- L'erreur « Echec du chargement du jeu » ne se déclenche plus lorsque vous visitez des appartements avec des piscines placées (code d'erreur 132:dad724e4:16f19fc6).
- Les festivals de Vie Citadine et les autres festivals apparaissent désormais correctement dans le calendrier.
- Les Sims PNJ de San Myshuno ne prennent plus de poids de façon soudaine et inattendue. Les corps des Sims PNJ ne devraient être susceptibles de changer que s'ils sont sur un terrain résidentiel actif.
Saisons
- Les compositions florales ont une apparence identique qu'elles soient placées à partir de la bibliothèque ou de la Galerie.
Îles paradisiaques
- Les sirènes et les tritons ont désormais leur propre pierre tombale et leur propre urne.
- Le canoë d'Iles paradisiaques ne prend plus l'eau lorsque vous naviguez dans le monde de Tartosa du pack Mariage.
Écologie
- Les jardins verticaux comptent désormais pour réaliser l'aspiration Botaniste indépendant ou indépendante.
Années lycée
- Les déjeuners emballés dans l'inventaire sont mangés par les Sims ados à l'heure du déjeuner.
- Des pierres réapparaissent quelques heures après que vous ayez creusé un trou sur le terrain « Rue du château d'eau » du monde Copperdale.
Grandir ensemble
- Réduction des problèmes de « clipping » lorsque des enfants Sims s'entraînent à faire du vélo près d'un bâtiment.
Vie au ranch
- L'état d'esprit « Mauvais produit de ranch » n'apparaît plus lors de la récolte de plantes de qualité excellente/magnifique/parfaite.
À louer
- Le ou la propriétaire ne paye plus pour la décision juridique concernant l'expulsion lorsque le ou la locataire rompt le bail.
- La notification d'échec de l'événement ne se déclenche plus lorsque l'événement Révolte des locataires est résolu en effectuant l'interaction « Promettre de meilleures conditions de location ».
- Les défis de terrain et les caractéristiques de terrain d'un terrain téléchargé dans la Galerie se reflètent correctement dans le jeu.
- Lorsqu'un ou une Sim locataire passe au bulldozer un logement dans une location résidentielle, le loyer des autres logements cachés ne se réinitialise plus sur « zéro ».
- L'élément (yfBody_EPLongTunicPants_darkpink) s'associe correctement avec tous les éléments Ongles.
Amour fou
- L'élément (yfAcc_PediContrast_ContrastOrange) a désormais des échantillons orange.
Vampires
- Les nourrissons ne se téléportent plus à l'extérieur du berceau lorsque vous reprenez le jeu juste au moment où le bébé est en train de s'endormir.
Monde magique
- L'animation des jeteurs et jeteuses de sorts s'exécute moins fréquemment dans Créer un Sim.
Loups-garous
- Les Sims loups-garous et louves-garous hurlent moins souvent dans Créer un Sim.
- Les loups-garous et louves-garous n'ont plus parfois de couleur manquante sur le museau après leur transformation.
Accessoires Vintage
- Le plateau de boissons du bar globe peut désormais être placé sur les tables basses/guéridons/tables d'appoint.
Paranormal
- Les éclairages ne se remettent plus en mode automatique dans les maisons hantées.
Créations en cristal
- L'arbre à cristaux ne devient plus invisible ou transparent et vous pouvez récupérer les cristaux.
Nettoyage de printemps
- L'état d'esprit Inspiré ou inspirée venant de l'action « Nettoyer la maison » a désormais une durée appropriée pour éviter d'empiéter sur les autres états d'esprit et de bloquer les interactions associées.
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