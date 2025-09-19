Les Sims 4 : MàJ du 18 septembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 18 septembre 2025 des Sims 4.
Le jeudi 18 septembre 2025, le fameux jeu de simulation, Les Sims 4, s'est offert une toute nouvelle mise à jour
. Ce patch, qui est d'ores et déjà disponible sur PC et Mac et dès le 23 septembre prochain sur console, prépare l'arrivée du pack d'extension À l'aventure, devant sortir le 2 octobre. Toutefois, cette mise à jour ajoute quelques nouveautés fonctionnalités et corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour déployée le 18 septembre 2025 sur Les Sims 4
.
Patch notes de la mise à jour du 18 septembre 2025 des Sims 4
Mises à jour du jeu de base
Endroit Terrain de jeu
- Laissez les enfants s'amuser ! Il n'y a rien de mieux pour s'amuser que le nouvel endroit Terrain de jeu. Oui, oui, c'est bien d'aller au parc, mais parfois, les enfants ont besoin d'avoir leur propre espace. L'endroit Terrain de jeu est alors le lieu parfait pour laisser les enfants s'amuser comme jamais. Il est principalement fréquenté par les enfants et les personnes qui les accompagnent. C'est le lieu parfait pour s'amuser après l'école et nouer des amitiés. Vous avez créé le terrain de jeu parfait ? On adorerait voir ça ! Partagez votre terrain de jeu dans la Galerie avec le hashtag playground pour permettre aux autres fans des Sims de découvrir, télécharger et profiter de vos créations.
Filtre Type d'endroit dans l'IU du planificateur d'événements
- Nous avons mis en place un outil pour la planification d'événements, qui vous permet de trouver facilement le type d'endroit que vous cherchez grâce à un menu déroulant à cocher. Plus besoin de dérouler toute la liste d'options. Vous ne souhaitez voir que les bibliothèques ? Cochez ce type. Vous ne souhaitez voir que les boîtes de nuit ? Cochez ce type. Vous ne souhaitez voir que les bibliothèques et les boîtes de nuit ? Cochez les deux.
Interaction Jouer à imaginer des choses
- Les enfants Sims ont dorénavant accès à une interaction très mignonne pour "Jouer à imaginer des choses". Cette interaction peut être sociale avec d'autres enfants ou être une auto-interaction. L'interaction sociale "Jouer à imaginer des choses" se trouve dans la catégorie Amical du menu circulaire des activités. Sinon, cliquez sur votre Sim enfant et utilisez l'auto-interaction "Jouer à imaginer des choses". Les deux versions de cette interaction incluent les options suivantes : Château de conte de fées, Dînette, Explorer l'espace, Naufrage sur une île ou Aventure pirate. Toutes ces options sont accompagnées d'effets spéciaux enfantins en accord avec le thème choisi.
Couleur écrue pour le bonnet large dans Créer un Sim
- Pour ces jours où le blanc trop blanc ne va pas avec votre tenue, nous avons rajouté une nouvelle couleur : l'écru, pour le bonnet large dans Créer un Sim, disponible pour les ados, les jeunes adultes, les adultes et les personnes âgées.
Combinaison de packs
- Mise à jour du Parcours de l'âme dans Les Sims™ 4 À la vie, à la mort
- Nous avons réajusté les gains du Parcours de l'âme et avons rajouté des points de satisfaction en récompense pour chaque niveau complété.
- Couffin pour sirènes et tritons dans Les Sims™ 4 Iles paradisiaques
- Ça sent fort la couche malodorante marine dans ce couffin en forme de coquillage. Vous vous demandez à quoi ça ressemble ? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. En espérant que le couffin Berceuse océanique cause un baby-boom chez les sirènes et les tritons.
Boost de mémoire (accès anticipé) - Disponible le 23 septembre
- Le Boost de mémoire est une option en accès anticipé que vous pouvez choisir dans Les Sims 4 sur PC (Windows) afin d'améliorer les performances. Il optimise l'utilisation de la mémoire, réduit la latence, améliore la fréquence d'images et empêche les plantages dus à la mémoire. Nous vous invitons à l'essayer et à nous faire des retours en vue d'un lancement global.
Corrections
Jeu de base
- Les Sims ayant le trait de caractère Esprit d'initiative ne progressent plus soudainement dans leur carrière. Cette résolution empêchera le problème de se représenter dans de futures sauvegardes.
- L'icône « Informations sur l'endroit » du mode Construction arrêtera de briller lorsqu'il n'y a pas de nouvelles informations à afficher.
- Les Sims qui écrivent un livre peuvent en reprendre l'écriture si quelqu'un les interrompt avec une interaction.
- Les Sims n'ont plus à s'asseoir pour boire de l'eau.
- Les interactions qui nécessitent un chargement (comme cuisiner ou écrire) ne recommenceront plus au début si elles sont interrompues en cours de progression.
- L'erreur Dernière exception ne se déclenche plus et les Sims ne se réinitialisent plus au moment de quitter la table à langer.
- (ymBottom_SDX037Jeans_SolidPink) apparaît avec la bonne couleur sur les Sims masculins.
- (doorDoubleSliding2x1_SDX037BUILDERTileable3Tile_set1) n'a plus deux icônes d'échantillon de couleur identiques.
- Le menu Jours fériés ne se ferme plus lorsque l'on change de Sim.
- L'échantillon de couleur affiché pour (shelfWallGFPlank2x1_01_set1) correspond à ce qui est placé.
- Le panneau d'extérieur Petit restaurant brille correctement.
- Les échantillons de couleurs « rasés » pour les sourcils des nourrissons sont correctement organisés.
- Le sol des douches suivantes ne clignote plus en zoomant ou en dézoomant la caméra : douche Eaux tranquilles, douche Impressions moroses et modernes, Cabine de douche Rapido et C'est une bâche de douche.
- Les doigts et les ongles ne se chevauchent plus et ne se déforment plus avec certaines tenues.
- La boîte à musique Mélodies lugubres n'a plus un nom et une description de débogage sur tous les échantillons, sauf le principal.
- Les rideaux peuvent dorénavant bouger avec DX11.
- Il n'est plus possible d'éviter de mourir en organisant un événement hors du terrain sur le calendrier d'un autre terrain pendant la séquence de décès.
- La variante ymShoes_AnkleOxford_TrueBlack de ces chaussures est maintenant de la même forme que les autres.
Problèmes impactant plusieurs packs
- Les triches de compétence permettent dorénavant de baisser le niveau d'une compétence.
- Des lunettes de vue ne ressemblent plus à des lunettes de soleil.
- Certaines boîtes aux lettres murales n'apparaissent plus dans la catégorie Appareils électroménagers (div.), mais bien dans Poubelles et boîtes aux lettres.
- L'interaction Faire apparaître un Buisson d'aisance est disponible pour les enfants vampires et fées.
- Certaines cheminées ne projettent plus la lumière du feu du mauvais côté.
- Résolution d'un problème de texture quand yfTop_GP12SweaterVest était utilisé avec certains bas.
- Il n'y a plus de problèmes de texture quand ymBottom_SP56CK001ShortsRuffles est utilisé avec certains hauts.
- Le bouton Annuler n'est plus grisé quand il est utilisé pour modifier des Sims surnaturels dans CUS.
Au Travail
- L'objet Portemanteau audacieux apparaît bien dans la catégorie Supports d'exposition et non plus dans la catégorie Décorations (div.).
Chiens et Chats
- Une fois âgés, les animaux de compagnie ne se déforment plus lorsqu'ils se rendent sur un autre terrain.
- L'échantillon de couleur bleue de l'objet (stair_rail_EP04CAxFrame_set5) apparaît de la bonne couleur une fois placé.
- L'objet (sculptwall_EP02GENchalk2x1_set1) apparaît de la bonne couleur quand la couleur grise est sélectionnée.
Îles paradisiaques
- Le couffin pour sirènes et tritons est désormais disponible dans le mode Achat comme tous les autres couffins.
- L'eau ne tremble plus après que les Sims utilisent une interaction de plongée à proximité d'une bouée à Sulani.
À la fac
- Les pieds et les pédales sont désormais alignés lorsque les Sims utilisent le vélo de ce pack.
- Le vêtement (ymBottom_EP08LeggingCropped_Solid) s'affiche de la bonne couleur sur les Sims quand la couleur jaune est sélectionnée.
- Les Dossiers Affaires judiciaires et les Livres d'apprentissage du docteur Tyson apparaissent bien dans la catégorie Désordre, et non plus dans la catégorie Sculptures.
Écologie
- Les couleurs bronze et or des piercings du pack d'extension Écologie s'affichent correctement.
Grandir ensemble
- Les poubelles Seau à couches Halte à la puanteur peuvent désormais s'accrocher à la station de changement de couches somptueuse.
- La Table de banquet, collection Étoiles dans les yeux, est bien disponible dans la catégorie Bars et non pas dans la catégorie Tables de salle à manger.
À louer
- Les événements locataires ne sont plus considérés comme échoués quand le ou la propriétaire a résolu les problèmes sur le terrain.
Amour fou
- Les étiquettes de couleur sont appliquées aux objets Rêves de baldaquin et Désirs drapés.
À la vie, à la mort
- Les objets Lavabo Impressions moroses et modernes et Evier Impressions moroses et modernes ont des emplacements pour y poser quelque chose.
- Le vernis à ongles ne crée plus un bug de texture sur les (T-shirts yfTop_EP17ShirtGoth) et les (ymTop_EP17ShirtGoth).
- Les enfants Sims apparaissent désormais en tant que fantômes en cas de décès à cause de la chaleur ou du froid.
- L'objet YmHat_EP17ToqueDouble et les oreilles ne se chevauchent plus quand les oreilles sont décollées.
- Les Sims ne débordent plus dans les tabourets de bar quand l'interaction Lire le testament est utilisée en position assise.
- La progression dans le Parcours de l'âme n'octroie plus trop de points.
- Les Sims ne resteront plus des fantômes après avoir utilisé le bouton Annuler pour enlever la molécule fantôme dans CUS.
Business et loisirs
- Le papier peint Peignez-sur moi de Business et loisirs apparaît lorsque le filtre par couleur est appliqué.
Nature enchantée
- La coupe de cheveux (ymHair_EP19Mullet_Auburn) ne déborde plus des chapeaux.
- L'interaction Fertiliser toutes les cultures fonctionne désormais sur les produits géants avec l'engrais pour produits géants.
- Le gnome animé avec l'objectif Amélioration et réparation n'améliore plus systématiquement les toilettes avec un composteur, ce qui déclenchait un incendie.
Vampires
- Les Sims vampires ne disparaissent plus et ne réapparaissent plus en boucle pendant les interactions.
Paranormal
- Tous les vernis dans la catégorie de couleur yfBody_SP18DressShirt.
Destination Nature
- Les plantes GP01GenFern ne se chevauchent plus quand elles sont placées sur les toits.
Monde magique
- L'Escalier Surface en verre apparaît bien dans la catégorie Décorations (div.) et non pas dans la catégorie Surfaces (div.).
- Les échantillons de couleurs qui s'affichent pour ymTop_GP08VestShirt sont corrects.
Loups-garous
- [EA Forums] La coupe de cheveux (yfHair_GP12MedWavy_Black) s'affiche toujours correctement lorsque l'on dézoome en jeu.
Dans le jardin
- Les échantillons de couleurs qui s'affichent pour (yfTop_SP08TeeBoatNeck) sont corrects.
Havre végétal
- La miniature de l'objet (doorSingle1x1_SP40GENTileable3Tile_set1) apparaît de la bonne couleur lorsque la couleur sélectionnée est verte/jaune.
Soirée pyjama
- Les ongles sont correctement identifiés pour les ossatures masculines.
commentaire (0)