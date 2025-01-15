Les Sims 4 : MàJ du 14 janvier 2025, patch notes et détails

Les Sims 4 : Deux nouveaux kits annoncés, avec une date de sortie très proche
Les Sims 4 va, très bientôt, se doter de deux nouveaux kits, comprenant une belle variété de nouvelles tenues.
Patch notes de la mise à jour du 14 janvier 2025 sur Les Sims 4
Mises à jour du jeu de base
Actualisation du visuel du menu principal
- Pour commencer, nous avons une toute nouvelle actualisation visuelle du menu principal ! Nous avons réorganisé les différents éléments pour faire de la place pour vos Sims ! Nous avons déplacé de la droite vers la gauche Nouvelle partie / Reprendre la partie, ainsi que quelques autres options de navigation. Accueil, Evénements et Boutique sont en haut, avec le panneau Options sur la droite. Vous mettrez peut-être un moment à vous habituer au nouvel emplacement de Nouvelle partie / Reprendre la partie. Cela a été le cas pour certains membres de l'équipe. Quelques autres changements notables :
- La mise à jour visuelle inclut un peu de peinture fraîche et un peu moins de désordre, avec l'envie que les informations soient claires et accessibles pour vous !
- Les Sims au centre sont les Sims du foyer avec lequel vous avez joué en dernier ; tous les membres du foyer !
- De plus, les mises à jour importantes et les informations venant de l'équipe Les Sims sont désormais à droite.
- En parlant du menu principal, vous recevrez un message concernant l'événement à venir Voyage dans le temps.
- À partir du 4 février, cet événement d'anniversaire inclura des récompenses inspirées d'objets emblématiques des années 2000, comme une brique de lait, un téléphone, un réveil, un gâteau d'anniversaire à 3 étages et un fauteuil et une causeuse gonflables.
Améliorations des performances et de la mémoire
- Gameplay plus fluide - Nous avons optimisé les mouvements de la souris pour empêcher les ralentissements et rendre le jeu plus réactif sur PC, console et Mac.
- Améliorations des graphismes et des performances - Sur Mac et PS4, nous avons optimisé le traitement des données graphiques, ce qui a permis d'obtenir un rendu et des performances globales plus fluides et plus efficaces.
- Efficacité de la mémoire - Diverses améliorations ont été effectuées pour économiser de la mémoire sur toutes les plateformes, permettant une exécution plus fluide du jeu et une réduction du nombre de plantages.
Actualisation des maisons des habitants et habitantes du jeu de base
- Nouvelle année, nouvelles maisons ! Toutes les maisons des habitants et habitantes de Willow Creek et Oasis Springs ont été mises à jour et rénovées afin de donner une nouvelle vie à des terrains classiques.
- Maisons de Willow Creek : Place des cyprès, Villa Ophélia, Foyer dépité, Essence de jardin.
- Maisons d'Oasis Springs : Printemps brûlant, Domaine Affluista, Casa Cactus, Mesquite négligé
- Les terrains originaux et mis à jour sont automatiquement disponibles dans l'onglet « Ma Bibliothèque ».
- Nouvelles sauvegardes - Si vous démarrez une nouvelle sauvegarde, vous verrez automatiquement les terrains mis à jour dans le monde !
- Sauvegardes existantes - Si vous souhaitez voir la mise à jour dans vos sauvegardes existantes, vous devez mettre à jour manuellement les maisons en plaçant les nouveaux terrains à partir de l'onglet « Ma Bibliothèque ».
Corrections de bugs
Console
- Problème avec les couleurs des potions sur console - Résolution d'un bug à cause duquel les potions dans les chaudrons devenaient grises après le chargement d'une partie sauvegardée.
- Optimisation du rechargement des textures - Amélioration du processus de rechargement des textures sur Xbox One pour réduire les plantages de type « Mémoire insuffisante » et obtenir un chargement plus efficace des terrains du jeu.
Jeu de base
- Résolution d'un problème avec la réduction du plein écran - Nous avons résolu un problème à cause duquel vous ne pouviez pas réduire le jeu en mode Plein écran en utilisant DirectX 11. Désormais, les combinaisons de touche comme Alt + Tab ainsi que la touche Windows fonctionneront comme prévu.
- L'interaction « Travailler en dehors des heures de travail » ne supprime plus l'état d'esprit Tendu ou tendue pour les Sims bourreaux de travail
- Résolution des cas de factures vraiment élevées. Les taxes du terrain prennent désormais en compte uniquement la valeur de la propriété et le paramètre household_net_worth, et pas d'autres valeurs venant d'éléments dans les inventaires
- « Essayer de faire un bébé » dans la douche améliore désormais le niveau du besoin Hygiène.
- Un Sim inspiré ou une Sim inspirée ne prépare plus de boissons de façon excessive.
- La valeur Soulagement de l'inconfort n'est plus manquante pour les baignoires.
- « Acheter des graines d'ail » a sa propre interaction et devrait être répertorié dans une catégorie/disponible sous l'interaction « Acheter des graines ».
- Les traits de caractère Extraverti ou extravertie et Mal à l'aise en société ne peuvent pas être sélectionnés ensemble. Si vous en sélectionnez un, l'autre est grisé et ne peut pas être choisi.
- La barbe/moustache ne disparaît plus sur les Sims hommes ayant une ossature féminine.
- Les chaussures sont désormais remplacées par des pieds nus lorsqu'un look prédéfini avec des pieds nus est appliqué.
- Les panneaux en néon ne tombent plus en panne à cause de la pluie.
- L'animation des effets visuels de la flaque d'eau n'apparaît plus au rez-de-chaussée lorsqu'un ou une Sim nage au premier étage.
- « Ressusciter » est désormais disponible sur une Plante vache morte.
- Les étangs affichent correctement les textures d'eau dans la vue Plan.
- L'attribut Valeur de confort n'est plus manquant pour les objets Toilettes.
Problèmes impactant plusieurs packs
- Le poids et les muscles des Sims sont désormais correctement influencés par les actions Faire du vélo, Faire de l'équitation, Courir ici et Faire de l'escalade.
- Les vignettes des Sims Guidry et Tempérance sont visibles dans le panneau Relations, le profil des Sims et Gérer les foyers.
- Les Sims n'ont plus la possibilité de donner de l'engrais à manger à un bambin à partir de l'inventaire.
- Les Sims peuvent désormais définir le gaufrier/four à pizza/robot pâtissier comme étant à vendre dans un magasin.
- L'interaction « Inviter à venir sur le terrain actuel » n'est plus disponible pour les nourrissons dans le profil de Sim.
Vivre ensemble
- Les groupes sont désormais dans le section par défaut sous l'interface des groupes sociaux.
Vie Citadine
- L'interaction « Jouer avec émotion » est désormais grisée lorsque le clavier du piano est cassé.
Chiens et Chats
- Les chiens et les chats ayant l'avantage Obsession pour le feu sont beaucoup moins obsédés par la cheminée.
- Les Sims ne développent plus leur compétence Fitness en nettoyant la litière.
À la fac
- Un ou une Sim ayant le trait de caractère Pilier de salle de gym ne voit plus son besoin Hygiène se détériorer lorsqu'il ou elle jongle avec un ballon de foot.
- La fréquence des électrocutions venant de la station de robotique a été considérablement réduite.
Écologie
- Les cafards sont supprimés de la benne à ordure lorsqu'un ou une Sim effectue avec succès l'interaction « Essayer de faire partir les cafards ».
Escapade enneigée
- La recette Ramen aux algues est désormais disponible à partir du menu de recettes à cuisiner du réfrigérateur.
- Le besoin Hygiène d'un ou une Sim s'améliore désormais en cas d'utilisation de sources chaudes.
Vie à la campagne
- Les Sims peuvent désormais utiliser l'appareil à fondue japonaise avec le défi de terrain Vie simple.
Année lycée
- Lorsque les Sims passent d'une tenue créée à Thé Tendance à une tenue ordinaire, ils ou elles ne remettent plus la tenue Thé Tendance lorsqu'ils ou elles prennent une douche ou un bain.
- Les badges de notifications ne s'affichent plus lorsque le téléphone est en mode silencieux et que les notifications de Lapin Sociable sont désactivées.
- La récompense de niveau Bronze du bal de promo se débloque désormais correctement dans le catalogue Construction/Achat.
- L'interaction « Se cacher des paparazzis » est disponible pour les Sims ayant un niveau de notoriété de 3 ou inférieur.
Grandir ensemble
- Résolution d'un problème à cause duquel certaines étapes de vie n'étaient pas franchies lorsqu'un ou une Sim était en dehors du terrain ; cela incluait des étapes pour la compétence Mouvement des bambins.
Vie au ranch
- L'envie « Boire un nectar vieilli » se réalise lorsqu'un ou une Sim boit la bouteille de nectar vieilli.
À louer
- Une portion de chili végétarien venant de l'autocuiseur ne se transforme plus en 8 portions.
Détente au Spa
- Une pédicure appliquée ne disparaît plus lorsqu'une manucure est demandée.
Au Restaurant
- L'eau gazeuse est désormais disponible dans la catégorie « Gazeuses ».
Premier animal de compagnie
- Dans les nouvelles sauvegardes, les Sims ne reçoivent plus l'état d'esprit « Bébé retiré » et une notification suggérant que Ratigan est mort alors que Ratigan est toujours vivant.
Tricot de pro
- Le tricot compte désormais dans les travaux manuels pour les activités de scout.
Créations en cristal
- L'erreur Dernière exception ne se déclenche plus lorsqu'une bague est placée sur la grille de cristaux Lumière lunaire mystique et que le foyer est à nouveau chargé.
- L'option pour commander des cristaux est désormais disponible sur l'ordinateur.
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