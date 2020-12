Les Sims 4 : Les nouvelles teintes de peau sont disponibles, et elles sont nombreuses

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En août dernier, nous vous avions annoncé qu' EA envisageait, après plusieurs demandes de la part des joueurs, d'ajouter plusieurs nouvelles teintes de peau dans les Sims 4 . C'est désormais chose faite avec pas moins de, allant donc du plus clair au plus foncé,Le tout est disponible gratuitement, et Electronic Arts a, pour l'occasion,présentant. Nous découvrons en plus de ces couleurs, allant du plus clair au plus foncé. Également, une nouvelle catégorie a été créée, cette dernière se nomme « Divers ». Dans celle-ci, les amateurs de jeux de fantasy et de science-fonction seront comblés grâce aux nombreux choix proposés.Ce n'est pas tout puisqu', cette dernière permettant, comme pour les couleurs de peau, deEn plus de ces nouveautés,destinées au jeu de base, mais aussi aux extensions. De ce fait, si vous avez des mods, ces derniers risquent d'être désactivés. Afin d'y avoir accès, n'oubliez pas de vérifier vos paramètres lors du lancement du jeu.