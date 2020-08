Les Sims 4 : Un panel de teintes pour la peau arrive en automne

I want to acknowledge your concerns about the variety of skin tones represented in The Sims 4 & I have some updates from the team to share. pic.twitter.com/Nzeg8VwllS — Lyndsay Pearson (@SimGuruLyndsay) August 12, 2020

, et ainsi faire vivre plusieurs personnages et familles à travers des histoires inédites. Pour cela,. Cependant, il y a un hic.Depuis plusieurs années,. Pour cela, des pétitions ont vu le jour sur Internet, et afin d'apaiser les tensions,, en promettant que l'équipe travaillait sur un panel plus riche et plus diversifié qui sera disponible en automne prochain.Les dernières teintes ajoutées datent de février 2018 et proposaient 10 tons moyens à foncés, mais ces ajouts ont déçu les fans du jeu. De ce fait,. Cependant, si les joueurs sont impatients quant aux ajouts officiels de la part d'EA,: le Melanin Pack . En revanche,Malgré le fait que le studio travaille actuellement sur l'élaboration de nouvelles couleurs,, notamment à cause de la parution d' une pétition publiée sur Change.org . Cette dernière propose la mise en place d'une roue chromatique afin de disposer de plus de teintes. Elle suggère également que les animaux puissent disposer de ces couleurs. Ainsi, afin de promouvoir cette demande,. Quoi qu'il en soit, nous allons devoir nous montrer encore patients et attendre jusqu'à l'automne prochain afin de voir arriver de nouvelles teintes de peau.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous la procurer tout en faisant des économies, sachez que