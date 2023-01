Les Sims 4 : Les kits Collection Simtimité et Objets de salle de bain annoncés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très régulièrement,a le droit à de nouvelles mises à jour ainsi qu'à des contenus additionnels divers, tels que des packs et des kits. D'ailleurs, le titre d'EA et de Maxis est sur le point d'accueillir. Il s'agit de, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Le kitet permettra, de ce fait, aux joueurs et aux joueuses de remettre au goût du jour la « garde-robe intime » de leur(s) Sims. D'ailleurs, pour ce kit, le studio de développement en charge du titre a travaillé avec la marque de sous-vêtements MeUndies., quant à lui et comme son nom l'indique,(pour tous les Sims). Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront « créer des espaces reflétant la personnalité d'une grande diversité de Sims » en agrémentant cet espace comme ils le désirent.Pour rappel, selon les dernières informations partagées, Les Sims 4 devrait accueillir, au cours de cette année 2023, une mise à jour majeure ainsi qu'un pack d'extension , qui semblent avoir pour thématique la famille et les enfants. Des détails au sujet de ces deux nouveaux contenus seront très certainement dévoilés lors du prochain Community Stream, prévu pour le 31 janvier.Les Sims 4 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi Mac et PC. Le titre est free-to-play, et ce depuis le 18 octobre 2022.