Les Sims 4 tease sa roadmap pour le début de l'année 2023

Whether you're expecting an update or waiting for a new expansion pack to arrive, it's all relative ✨ pic.twitter.com/aOgywOOqDA — The Sims (@TheSims) January 10, 2023

Les joueurs et les joueuses étant surattendent avec impatience d'en savoir plus quant aux prochains contenus à venir sur le titre. Récemment, nous avons eu le droit à quelques indices grâce à une courte vidéo, partagée sur le compte officiel Twitter de la licence.En effet, d'après cette communication visuelle,. Dans le trailer, chacun de ces éléments est représentés par une petite image. Le tout semble avoir pour thématique la famille et les enfants. Néanmoins, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations.Pour en savoir plus, il va falloir faire preuve de patience et attendre le. Celui-ci est, d'ailleurs, prévu pour. Ainsi, comme vous vous en doutez, nous devrions avoir de nouveaux détails au sujet des contenus à venir sur Les Sims 4, à ce moment-là. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, pour conclure, que Les Sims 4 est passé free-to-play en octobre 2022. Le titre est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Mac et PC (via la plateforme de Valve, Steam).