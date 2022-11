Les Sims 4 : Les Kits Chambre pastel et Objets du quotidien dévoilés

Deux nouveaux kits en approche sur Les Sims 4

Appel à tous les Simmers ! 😉

Plongez dans l'univers de @plumbellayt avec notre collaboration : le Kit Les Sims 4 Chambre Pastel 💜 pour apporter

une touche vintage à vos pièces 🤩.

Et personnalisez votre maison 🏠 avec le kit Les Sims 4 Objets du quotidien.



Dispo. le 10 nov. ! pic.twitter.com/dZvChwHtH1 — Les Sims (@LesSims) November 2, 2022

Le jeu d'EA et de Maxis, Les Sims 4 , accueille très régulièrement des nouveautés grâce à des mises à jour et/ou la sortie de contenus additionnels. Dans ce sens, le studio de développement et l'éditeur en charge ont récemment annoncé queEn effet, dès le, les joueurs et les joueuses pourront se procurer et découvrir le contenu. Le premier, créé en collaboration avec Jesse "Plumbella" McNamara, contient divers items permettant de « concevoir des chambres douces, ludiques et propices à la rêverie ». Parmi les objets disponibles dans ledit pack, nous retrouvons notamment des draps à motifs, des chaises en forme de cœur ou encore des miroirs ayant la forme de flasques, entre autres.Le kit « Objets du quotidien » est, quant à lui, composé d'éléments de narration visuelle encourageant ainsi « les joueurs à créer des espaces chaleureux et pensés par amour » et les invitant à « montrer la personnalité éclectique de leurs Sims en éparpillant des objets liés à leurs loisirs et à leur vie quotidienne ». Grâce à ce pack, nous pourrons, par exemple, placer des tasses à café usagées, des boîtes de bijoux ou bien des piles de magazines, etc.Rappelons, pour finir, que Les Sims 4 est récemment passé free-to-play . Le titre est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.