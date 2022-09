Les Sims 4 gratuit : Quand passe-t-il free-to-play ?

Quand Les Sims 4 sera gratuit ?

Depuis son lancement, en septembre 2014,a attiré des millions de joueurs à travers le monde et s'est rendu disponible sur la quasi-totalité des plateformes (PC, PlayStation et Xbox). Avec le temps, une multitude de contenus, gratuits et payants, sont venus s'ajouter, pour enrichir le monde des Sims et augmenter les possibilités de création pour les joueurs.Contre toute attente, les développeurs ont annoncé que, et ce, sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que vous pourrez le télécharger, sans dépenser un sou, sur PC, via Steam et Origin, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Series. Malheureusement, aucune annonce sur Nintendo Switch n'a été faite et il semblerait que le titre n'arrive toujours pas sur cette plateforme, au grand dam de toute une communauté.Pour le reste, ce passage en free-to-play n'impactera pas réellement les joueurs. Des mises à jour seront toujours déployées avec le temps, dans le but d'apporter du contenu, bien que nous n'ayons pas plus d'informations à ce sujet. Cependant, pour remercier la communauté, et surtout les joueurs l'ayant acheté avant que un kit sera offert, à savoir le kit Luxe dans le désert , récemment sorti sur toutes les plateformes. Ce dernier permet aux joueurs d'accéder à des objets plus exotiques, inspirés du désert du sud-ouest des États-Unis.Cette transitionpermettra à Maxis et Electronic Arts de voir le base de joueurs drastiquement augmenter, sans aucun doute. Entre les anciens joueurs qui se replongeront dans la production et les nouveaux, qui arriveront pour découvrir l'expérience, ce choix devrait s'avérer payant pour les développeurs. Une excellente chose avant, peut-être, d'annoncer Les Sims 5 ?