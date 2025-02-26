Les Sims 4 : Les cambriolages sont de retour grâce à une nouvelle mise à jour

Les Sims 4 a, récemment, accueilli une nouvelle mise à jour, qui apporte notamment les cambriolages.

Les Sims 4 se dote des cambriolages et plusieurs autres nouveautés

En tout cas, ouvrez l'œil et guettez des personnages furtifs : les cambriolages sont de retour pour semer la pagaille ! Observez-les cambrioler des terrains résidentiels et de petites entreprises (dans le pack d'extension Business et loisirs), participer à des bagarres spectaculaires ou s'échapper de façon audacieuse. Et oui, il y a même de la musique rythmée pour accompagner leurs méfaits !

Corrections de bugs Jeu de base / Plusieurs packs Principales corrections Vous pouvez désormais placer des objets à côté de plateformes surélevées, même si la plateforme est de l'autre côté d'un mur, sans obtenir le message d'erreur « Impossible de croiser des obstructions ».

Les Sims masculins ayant une ossature féminine peuvent désormais porter certains hauts sans que cela déforme leur colonne vertébrale.

Excellente nouvelle pour les déplacements dans des espaces étroits ! Les Sims ont amélioré leurs capacités à éviter les obstacles et ne se coincent plus dans les murs. Finis les murs traversés et les téléportations inattendues !

Lorsque vous placez des terrains plus grands sur des terrains plus petits, les sous-sols restent désormais présents du moment qu'ils ne dépassent pas les limites du terrain. S'ils sont un peu trop grands, ils sont juste légèrement coupés pour rentrer dans le périmètre du terrain sans disparaître. Amusez-vous bien à construire des choses !

Problèmes d'argent résolus ! Que vous importiez une famille depuis la Galerie dans Créer un Sim ou que vous la placiez directement dans le monde, vos Sims profitent désormais du meilleur des deux mondes financièrement. Finie la richesse surprise ou la pauvreté inattendue : obtenez juste des fonds du foyer équilibrés pour vos Sims ! Mode Vie Intimité retrouvée ! Les murs de la salle de bain de la salle de sport de Willow Creek qui disparaissaient mystérieusement ont été retrouvés. Vos Sims peuvent désormais s'entraîner puis se laver sans risquer que quelqu'un les voie !

Modifier le look de votre Sim avec la chaise de styliste d'Heure de gloire, se faire enlever une dent avec le pack Grandir ensemble, ou mettre les fabuleux bijoux de Créations en cristal ne crée plus de transformations inattendues du corps ou du visage.

Les Sims aux multiples talents doivent désormais réellement gravir les échelons professionnels pour terminer les tâches de niveau de carrière de cette aspiration. Finis les raccourcis à l'université ; il est temps de décrocher des promotions à la sueur de leur front !

Améliorez des objets ! Les interactions de mentor sont de retour pour les lave-linges afin que vos Sims puissent apprendre facilement les ficelles des réparations.

Finis les faux-pas vestimentaires ! Les textures des vêtements et du corps de Nina Caliente apparaissent à nouveau sans défaut quels que soient les paramètres graphiques.

Plusieurs icônes de compétence s'amusaient à jouer à cache-cache dans le menu des interactions ! Elles sont de retour à leur place.

Les jolies couronnes de l'événement Festivités cosy sont de meilleure humeur et laissent désormais volontiers entrer les Sims par la porte d'entrée pour célébrer la Fête de l'hiver au lieu de leur bloquer le passage.

Profitez de conversations imaginaires fluides pour vos bambins ; les discussions avec les animaux en peluche fonctionnent désormais mieux que jamais ! Mode construction Vous trouverez désormais la piste de danse Electro dans la catégorie « Activités d'événement de la vie » de la section « Activités et compétences » du mode Construction. Dilemme de la piste de danse résolu ! Créer un Sim Les curseurs du corps dans Créer un Sim fonctionnent à nouveau normalement ! Modifier le ventre, le postérieur et les cuisses des Sims masculins ne transforme plus certaines tenues complètes en vêtements avant-gardistes.

Ce bouc de LLE (ymFacialHair_SDX037Goatee) a trouvé sa place légitime dans la catégorie Boucs. La pilosité faciale de votre Sim ne joue donc plus à cache-cache ! (Décidément, est-ce que nous avons manqué un mémo annonçant une grande partie de cache-cache ? se gratte la tête)

À l'inverse, cette écharpe de LLE (yfAcc_NecklaceSDX037Scarf) voulait vraiment être vue et apparaissait deux fois dans le catalogue. Ce problème est désormais résolu. Au Travail Les mannequins ont repris leur existence moins fabuleuse car nous avons supprimé l'ajout de cils aux mannequins lors de l'application de looks prédéfinis. Vie Citadine Finies les fleurs qui flottent par magie ! Ces fleurs perdues ont été rangées pendant les événements de festival et sont à nouveau sur le sol. Heure de gloire Oups ! Des Sims prenaient accidentellement des poses de célébrité juste après avoir emménagé. Même si c'est amusant d'avoir (ou pas) de la notoriété accidentellement, ce n'est pas la meilleure manière de nouer de nouvelles amitiés. Désormais, les Sims obtiennent de la notoriété et leur réputation de célébrité d'une manière honnête ! À la fac Bonne nouvelle pour les élèves ayant de bons résultats scolaires ! Les ados qui obtiennent leur baccalauréat en avance et qui vont à l'université peuvent désormais partager leurs compétences en donnant des cours particuliers. Il est temps de partager leur savoir !

Les oreilles des Sims portent désormais des écarteurs sans avoir de pénibles bords irréguliers. Escapade enneigée Les Sims voient désormais leur style de vie actif en couleur et non grisé. Vie à la campagne Lorsque le vieillissement des animaux est désactivé, vous ne recevez plus de visites surprise de la Faucheuse pour vos volailles âgées. Qu'elles profitent de leur retraite en paix !

Toutes les citrouilles sont bien conservées ! Vous pouvez désormais préparer des conserves avec les citrouilles orange, mais aussi avec les citrouilles vertes et blanches. Années lycée Le ou la barista travaillant au comptoir du salon de bubble tea Thé Tendance a repris ses fonctions, et est là pour servir des boissons et en-cas délicieux à vos Sims.

Les ados, de nos jours ! Votre Sim ado ressentait une pression à l'idée qu'on l'observe à l'école, et essayait de ne pas parler de certains événements sur Lapin Sociable. Mais n'ayez crainte ! Nous avons résolu ce problème pour que les ados puissent partager toutes leurs aventures au lycée sans avoir l'impression d'être sous surveillance. Amour fou Le temple de Dans la jungle était un peu trop dangereux pour un rencard ! Il n'apparaît désormais plus dans la liste d'endroits lorsque vous demandez d'organiser un rencard ou un moment ensemble, afin de garantir la sécurité de vos Sims. Être parents Les enfants libéraient leurs tornades intérieures et mettaient le bazar trop souvent ! Désormais, les enfants mettent uniquement le bazar de façon ordinaire tant que la notion de responsabilité n'a pas été apprise. Décoration d'intérieur Les décorateurs et décoratrices d'intérieur voyaient 0 simflouz de gains dans leur fenêtre des résultats après avoir terminé des contrats. Désormais, les simflouz durement gagnés de vos Sims s'affichent correctement dans les notifications et la fenêtre des résultats.

De plus, les boutons « Rester sur le terrain » et « Rentrer chez soi » apparaissent et fonctionnent normalement lorsqu'un contrat a été terminé. Tricot de pro Les Sims peuvent désormais « Reprendre » ou « Détricoter » leurs projets de tricot avec succès. Les actions se mettent correctement dans la file d'attente, garantissant la reprise de vos projets de tricot.

Les Sims tricotant des bonnets, des chaussettes ou des porte-plantes suspendus marchent désormais jusqu'à un siège pour reprendre leurs projets. Finis les moments debout injustifiés !

Les Sims peuvent désormais passer d'un fauteuil à bascule à un autre pendant une séance de tricot sans perdre le fil et arrêter de tricoter.

Tout le monde adore le tricot, mais désormais, lorsque vous annulez une interaction de tricot, votre Sim l'arrête immédiatement. Passion cuisine Lorsque l'interaction « Convaincre d'acheter » est utilisée sur d'autres Sims, cela ne les autorise plus à entrer dans la maison de votre Sim. Fini les squatteurs de canapé ! Créations en cristal Fans de l'arbre à cristaux, réjouissez-vous ! Votre entrée dans le carnet apparaît désormais après vos recherches afin que vous puissiez faire un suivi régulier de vos recherches éblouissantes.

Équilibre retrouvé ! L'icône des « Boucles d'oreille botaniques » est désormais parfaitement centrée dans la file d'attente des interactions.

EA et Maxis ont déployé, le mardi 25 février 2025,sur. Celle-ci ne se contente pas d'améliorer certains aspects et corriger divers problèmes, carEn effet,. Fort heureusement, pour s'en prémunir,dans leurs domiciles « afin que les biens de vos Sims soient en sécurité ». Autrement, sachez qu'il est à présent possible de lancer, qui « augmente la fréquence des cambriolages ».Toutefois,. Les joueurs et les joueuses évoluant surpeuvent, dès maintenant, profiter de(couleur, saturation, opacité, intensité) ou encore se procureret opter pour de. Les développeurs desont, en outre, repensé le système de mentorat, en ajoutant davantage de compétences.Évidemment,. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les détails dans ce qui suit.