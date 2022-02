Les Sims 4 : Le pack Mariage arrive bientôt

PC Édition Standard → 5,99 € au lieu de 39,95 €, soit 85 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,5 € au lieu de 39,99 €, soit 76 % de réduction. Édition Deluxe → 10,99 € au lieu de 49,99 €, soit 78 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a peu de temps, EA annonçait l'arrivée du kit Tenues de Carnaval , comportant des tenues inédites afin que les joueurs puissent refaire leur garde-robe, sur. Or, les développeurs de chez Maxis et l'éditeur ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin etVia une bande-annonce officielle mettant en scène le couple Dominique Umeh et Camille Soto, les joueurs et joueuses seront ravis d'apprendre que le pack Mariage arrivera bientôt sur Les Sims 4. Pour être plus précis,. Ainsi, ce pack permettra à chacun de célébrer l'amour, de la manière dont il le désire, dans Les Sims 4.Il sera alors possible de préparer la demande en mariage, l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille des Sims concernés, et de tout prévoir pour le grand jour, en plus de quelques surprises. Les développeurs ont pensé à ajouter de nouvelles options de dialogue et de toasts, des aliments, des cadeaux et des pas de danse, entre autres. Leur désir étant de représenter au mieux la réalité,Découvrez ou redécouvrez Les Sims 4, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :