Les Sims 4 accueille le kit Tenues de Carnaval

PC Édition Standard → 5,99 € au lieu de 39,95 €, soit 85 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,5 € au lieu de 39,99 €, soit 76 % de réduction. Édition Deluxe → 10,99 € au lieu de 49,99 €, soit 78 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son lancement officiel en 2014,ne cesse de profiter de nouveaux contenus additionnels. Les développeurs de chez Maxis entendent bien rendre pérenne leur titre et travaillent donc d'arrache-pied pour proposer, à leur communauté, de nouveaux éléments. Dans ce sens, ils viennent de rendre disponible un tout nouveau kit de tenues qui devrait plaire aux amateurs et amatrices de mode.. Grâce à ce nouveau pack, les joueurs et joueuses pourront ainsi découvriren collaboration avec la compositrice, interprète, drag-queen brésilienne et mannequin, Pabllo Vittar. D'ailleurs, elle a déclaré à ce sujet : « Le carnaval est une fête qui réunit des gens du monde entier. Pour le carnaval, vous ne pouvez pas vous habiller de façon basique. Le carnaval représente beaucoup de joie : un moment où les gens oublient certaines frustrations qu'ils ressentent le reste de l'année. Vous devez avoir l’air extravagant, attirer l’attention et vous mettre en valeur avec audace. Ce kit est rempli de choses qui vous aideront à le faire. Chaque personne pourra être elle-même dans le jeu, parce qu’il y a énormément de tenues et d’accessoires qui permettent à coup sûr de vous pavaner en étant magnifique ».Par ailleurs, en marge de la mise à disposition de ce kit, les développeurs ajoutent une mise à jour du jeu de base Livraison Les Sims Express incluant de la nourriture brésilienne et un tout nouveau masque. Une œuvre de l'artiste brésilien, Lano, arrivera officiellement sur le jeu en mars.Découvrez ou redécouvrez Les Sims 4, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :