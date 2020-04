Nombreux sont les hommages des joueurs dans Les Sims 4. Que ce soit en reproduisant le château de Poudlard, ou encore celui de Disneyland, les joueurs s'en donnent à cœur joie.

Les possibilités en termes de construction danssont assez impressionnantes. En plus des DLC et des Kits d'Objets, les joueurs ont à leur disposition un moyen de partage via le jeu même.C'est sur Reddit qu'une joueuse des Sims 4 a publié sa création. Nommé, cette dernière a recréé la maison du célèbre film d'animation, sorti en 2009. Incroyablement détaillée, sa création reprend tous les codes de la maison duet le résultat laisse sans voix. Même les différences dimensionnelles mineures sont difficilement repérables.De plus, cette dernière s'est amusée à refaire la scène la plus triste du film, retraçant alors la vie amoureuse que menait Carl et sa femme, mais aussi l'infertilité du couple et surtout la tragique disparition de sa bien-aimée.Vous pouvez aussi découvrir les autres créations deen allant directement sur cette page . Vous y trouverez la maison de Rick et Morty, mais aussi le restaurant Bob's Burgers et Dunder Mifflin de The Office pour ne citer qu'eux, chacun offrant un niveau de détail incroyable.