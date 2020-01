Les Sims 4 : Les tiny houses, ou mini-maisons, arrivent prochainement

Les tiny houses, francisé en mini-maisons, étaient particulièrement appréciées il y a encore quelques mois, de nombreuses vidéos présentant leurs avantages et bienfaits étaient partagées sur des plateformes populaires telle que YouTube.

Le dernier opus de la plus célèbre des simulations de vie, Les Sims 4, n'avait pas été encore réellement impacté par la tendance des mini-maisons, mais il semblerait que la donne puisse changer très prochainement. En effet, une bande-annonce a été partagée par Electronic Arts présentant le prochain pack d'extension, appelé Les Sims 4 Mini-maisons.





Bien évidemment, ce dernier vous mettra au défi de réduire considérablement la taille de vos logements à 100 carreaux, en proposant un tout nouveau terrain résidentiel, lequel devra être aménagé au mieux pour le confort et le bien-être de vos Sims. Vous aurez pour objectif d'optimiser au maximum l'espace de vie de vos Sims grâce à de nouveaux objets et meubles polyvalents et compacts tels qu'un lit escamotable, une causeuse à deux places ou encore des compartiments de rangement.



Le pack d'extension et kit d'objets Les Sims 4 Mini-maisons sera rendu disponible dès le 21 janvier 2020 sur PC et Mac et à partir du 4 février 2020, date correspondant au 20e anniversaire des Sims, sur PlayStation 4 et Xbox One.