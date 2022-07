Les Sims 4 : La caractéristique « Orientation sexuelle » arrive

Date et détails sur la caractéristique « Orientation sexuelle » des Sims 4

En tant qu'équipe, nous estimons que la créativité, la découverte, l'inclusivité et le jeu sont des valeurs fondamentales et nous nous efforçons chaque jour de célébrer la diversité, l'équité et l'inclusion pour nos collègues et notre communauté. Nous sommes donc ravis d'apporter la caractéristique Orientation sexuelle à tous les fans des Sims. Entre cette mise à jour et la mise à jour récente concernant les pronoms, nous prenons plusieurs initiatives pour devenir un jeu qui respecte et célèbre les nuances et les couleurs de la vie quotidienne

Dans la prochaine mise à jour gratuite sur Les Sims 4, vous aurez de nouvelles options dans la création de Sim ! 💕💑



Vous pourrez choisir leur attirance, l'exploration de leur relation amoureuse, avec plus de détails dans notre blog : https://t.co/XtdJZVSHyd pic.twitter.com/hvNSMhR6rg — Les Sims (@LesSims) July 15, 2022

Depuis la sortie officielle du jeu Les Sims 4, EA et Maxis travaillent à l'ajout régulier de nouveaux contenus. Ainsi, dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu en savoir plus quant à la nature bestiale de leur Sims via le pack Loup-Garous. Prochainement, ils pourront découvrir le pack Années Lycée ou encore choisir l'orientation sexuelle de leur personnage.En effet, désirant « inclure encore plus d'expériences de la vie réelle » dans le jeu, EA et Maxis ont, récemment, annoncé l'arrivée de la. Elle sera disponible via une mise à jour gratuite, dèsCette caractéristique sera accessible dans le menu « Créer un Sim » et permettra, ainsi, aux joueurs de, et, ce, de plusieurs manières : « attirance pour les personnes du même sexe ou d'un sexe différent, découverte naturelle des attirances par des interactions avec d'autres Sims, attirance physique, mais pas amoureuse et vice versa, ou aucune attirance du tout ».Via le journal des développeurs, disponible sur le site d'EA , la conceptrice en chef du pack Années Lycée, SimGuruJessica, s'est exprimée au sujet de cette nouvelle caractéristique et a dit :Découvrez ou redécouvrez, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :