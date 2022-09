Les Sims 4 : Le DLC Luxe dans le désert offert pour une durée limitée

Le kit Luxe dans le désert gratuit

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous devez le savoir, Les Sims 4 va passer free-to-play en octobre, dans le but d'attirer encore plus de joueurs. Les développeurs continueront ensuite leur travail sur le jeu et rien n'indique qu'une annonce concernant un nouvel épisode est imminente. Cependant, étant donné que des millions de joueurs ont, ces dernières années, acheté Les Sims 4,Pendant plusieurs jours,, récemment sorti sur toutes les plateformes. Cette petite extension plonge les joueurs dans le désert, en donnant notamment accès à une pléthore d'objets thématiques et surtout luxueux, inspirée du désert du sud-ouest des États-Unis. Vous pourrez ainsi créer une oasis paisible à vos Sims préférés. Contrairement aux extensions, vous ne profitez ici que d'objets spéciaux.. Ensuite, vous n'avez qu'à lancer le jeu et le récupérer via le menu principal, ou vous rendre sur la plateforme sur laquelle vous possédez Les Sims 4 et réclamer votre dû. Vous avez jusqu'au 17 octobre pour effectuer l'action, après quoi Les Sims 4 passera, pour rappel, free-to-play le 18 octobre, sur toutes les plateformes.