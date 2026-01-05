Les Sims 4 : Ce leak révèle le thème et la date de la nouvelle extension

Après À l'aventure, les plus curieux se demandaient ce que la prochaine extension des Sims 4 allait leur réserver. Cependant, une fuite suggère qu'une thématique très « royale » serait mise à l'honneur très prochainement.
L'année 2026 vient à peine de commencer mais il semble que le monde des Sims 4
soit déjà en pleine agitation. Alors que le pack d'extension À l'aventure
est disponible depuis le 2 octobre 2025, des rumeurs concernant les débuts d'un nouveau pack se sont multipliées ces dernières heures sur les réseaux sociaux.
Or, celles-ci pourraient ravir les joueurs vétérans. Si elles sont vraies, le nouveau pack d'extension des Sims 4 puiserait possiblement son inspiration dans un ancien titre très apprécié : Les Sims Medieval.
Une épopée royale, légendaire et moyenâgeuse en approche pour vos Sims ?
Plusieurs internautes ont découvert que le système de classification coréen avait récemment rendu son verdict pour une nouvelle extension
destinée à la simulation de vie d'EA. Or, de nombreux indices sont visibles sur la page en question. Dans un premier temps, il est précisé que ce pack d'extension s'appellerait « Royalty and Legacy »
. Bien entendu, il s'agit là du nom international et il est fort probable que ce dernier possède un autre nom en français.
Ce simple nom suggère que vos Sims pourront vivre une aventure royale, potentiellement devenir chevaliers et faire perdurer leur nom à travers l'histoire.
D'ailleurs, la brève description rattachée à cette page indique qu'« avec le 21e pack d'extension des Sims 4, les joueurs pourront devenir nobles et fonder une dynastie qui perdurera
».
Toutefois, il est encore trop tôt pour savoir si cette épopée sera plus proche de La Chronique des Bridgerton ou de Game of Thrones… Mais les joueurs pourraient bien découvrir la réponse très prochainement.
La prochaine extension des Sims 4 disponible dans quelques semaines à peine ?
En effet, EA a annoncé que les joueurs recevraient de plus amples informations concernant l'avenir des Sims 4 en janvier 2026. De plus, des internautes ont découvert que la demande de classification a été effectuée le 18 décembre dernier, avec une réponse obtenue le 26 décembre.
Certains pensent donc que le pack d'extension « Royalty and Legacy » pourrait donc être lancé prochainement, possiblement en février 2026.
Mais il s'agit là de spéculations et non de déclarations officielles de la part d'EA. Néanmoins, nous devrions avoir le fin mot de l'histoire dans peu de temps, alors la patience est de mise pour le moment.
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