Les Sims 4 annonce les kits Rue de la mode et Incheon Style

Les Sims 4 Kit Rue de la mode

Les Sims 4 Incheon Style

PC Édition Standard → 7,55 € au lieu de 39,95 €, soit 81 % de réduction.

Xbox One/Series Édition Standard → 9,5 € au lieu de 49,99 €, soit 81 % de réduction.

PS4/PS5 Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

etont annoncé la parution de nouveaux kits dans, ces derniers étant déjà disponibles dans le jeu de simulation de vie.Intituléset, vous aurez facilement compris qu'ils sont axés sur le style vestimentaire de nos personnages. Dans le cadre de la Saison des « Moi », ces deux kits offrent du nouveau contenu pour permettre aux joueurs de s'affirmer à travers la créativité et leur personnalité. Comme nous le savons, Les Sims 4 prône non sans fierté l'affirmation de soi.Inspiré de la mode avant-gardiste de Bombay,propose aux joueurs des couleurs riches, ainsi que des silhouettes emblématiques et des motifs contrastés. Grâce aux assemblages des différentes pièces, les Sims peuvent affirmer leur propre style, que ce soit au travers des vêtements ou des différents accessoires comme les bracelets, les colliers étincelants ou encore les tatouages et les piercings.Lepropose des styles coréens inspirés des tenues emblématiques vues à l'aéroport d'Incheon. Ainsi, les joueurs peuvent s'amuser à habiller leurs Sims et ce, pour n'importe quelle occasion grâce aux différentes nombreuses pièces : pantalon de survêtement, chemises rentrées dans le pantalon, ou encore des jupes. Ainsi, ils peuvent adopter un style chic tout en ayant l'air décontracté.Les kitsetsont déjà disponibles. Vous pouvez retrouver tous les détails juste ici Si vous ne possédez pas les Sims 4 et que vous souhaitez profiter de l'occasion pour tenter l'expérience, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :