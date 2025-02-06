Les Sims 4 annonce le pack d'extension Business et loisirs avec une date de sortie proche

EA et Maxis ont, récemment, dévoilé le pack d'extension Business et loisirs qui arrive très bientôt sur Les Sims 4.

Date et détails sur le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4

Les loisirs sont encore plus agréables quand ils sont partagés, et les quartiers pittoresques et inspirants de Nordhaven, Gammelvik et Iverstad, offrent d'innombrables opportunités de rencontrer des Sims dans le même état d'esprit, qui partagent des centres d'intérêts similaires et ont de l'enthousiasme pour les choses les plus importantes pour vos sims.

Réalisez vos rêves où qu'ils vous emmènent, et créez une petite entreprise qui saura satisfaire votre Sim. Qu'il s'agisse de créer des poteries ou d'autres objets artisanaux, ou de fournir un service comme des tatouages ou des ateliers, transformez les compétences de votre Sim en entreprise rentable.

Très régulièrement, les joueurs et les joueuses évoluant surpeuvent découvrir de nouveaux contenus. Prochainement, c'estEn effet, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, EA et Maxis ont annoncé que. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.Côté contenu,. Ainsi, ce pack invitera, notamment, les joueurs et les joueuses à se rendre à Nordhaven, « une ville chargée d'histoire et pleine de possibilité pour vos Sims de se consacrer à leurs loisirs créatifs ».De plus,, à savoir « Tatouage » et « Poterie »,, afin de vendre les services ou bien objets artisanaux façonnés par vos Sims, par exemple. D'ailleurs, en développant l'entreprise de leur personnage, les joueurs auront accès à des « avantages d'entreprise incluant de nouvelles interactions, des effets passifs et bien plus encore ! ». Remarquons, à ce sujet, que les précédents packs d'extension « offrent des opportunités de petites entreprises pour tous les types de fans des Sims qui font preuve de créativité ».Rendez-vous donc le 6 mars 2025 pour découvrir. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur la plupart des plateformes et est free-to-play (gratuit).