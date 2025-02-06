Les Sims 4 annonce le pack d'extension Business et loisirs avec une date de sortie proche

Les Sims 4 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite avec de belles nouveautés
EA et Maxis ont, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur Les Sims 4, qui apporte diverses nouveautés pour Créer un Sim.
Les loisirs sont encore plus agréables quand ils sont partagés, et les quartiers pittoresques et inspirants de Nordhaven, Gammelvik et Iverstad, offrent d'innombrables opportunités de rencontrer des Sims dans le même état d'esprit, qui partagent des centres d'intérêts similaires et ont de l'enthousiasme pour les choses les plus importantes pour vos sims.De plus, l'extension Business et loisirs ajoutera deux nouvelles compétences, à savoir « Tatouage » et « Poterie », mais aussi la possibilité de créer une entreprise, afin de vendre les services ou bien objets artisanaux façonnés par vos Sims, par exemple. D'ailleurs, en développant l'entreprise de leur personnage, les joueurs auront accès à des « avantages d'entreprise incluant de nouvelles interactions, des effets passifs et bien plus encore ! ». Remarquons, à ce sujet, que les précédents packs d'extension « offrent des opportunités de petites entreprises pour tous les types de fans des Sims qui font preuve de créativité ».
Réalisez vos rêves où qu'ils vous emmènent, et créez une petite entreprise qui saura satisfaire votre Sim. Qu'il s'agisse de créer des poteries ou d'autres objets artisanaux, ou de fournir un service comme des tatouages ou des ateliers, transformez les compétences de votre Sim en entreprise rentable.
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