Les Sims 4 annonce le pack d'extension Business et loisirs avec une date de sortie proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 février 2025 à 18h17
EA et Maxis ont, récemment, dévoilé le pack d'extension Business et loisirs qui arrive très bientôt sur Les Sims 4.
Les Sims 4 annonce le pack d'extension Business et loisirs avec une date de sortie proche
Très régulièrement, les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4 peuvent découvrir de nouveaux contenus. Prochainement, c'est un tout nouveau pack d'extension, baptisé Business et loisirs, qui va se rendre disponible sur Les Sims 4.

Date et détails sur le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4

En effet, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, EA et Maxis ont annoncé que le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 sort le 6 mars 2025. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.

Miniature vidéo

Côté contenu, le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 apportera une pléthore de nouveautés. Ainsi, ce pack invitera, notamment, les joueurs et les joueuses à se rendre à Nordhaven, « une ville chargée d'histoire et pleine de possibilité pour vos Sims de se consacrer à leurs loisirs créatifs ».
Les loisirs sont encore plus agréables quand ils sont partagés, et les quartiers pittoresques et inspirants de Nordhaven, Gammelvik et Iverstad, offrent d'innombrables opportunités de rencontrer des Sims dans le même état d'esprit, qui partagent des centres d'intérêts similaires et ont de l'enthousiasme pour les choses les plus importantes pour vos sims.
De plus, l'extension Business et loisirs ajoutera deux nouvelles compétences, à savoir « Tatouage » et « Poterie », mais aussi la possibilité de créer une entreprise, afin de vendre les services ou bien objets artisanaux façonnés par vos Sims, par exemple. D'ailleurs, en développant l'entreprise de leur personnage, les joueurs auront accès à des « avantages d'entreprise incluant de nouvelles interactions, des effets passifs et bien plus encore ! ». Remarquons, à ce sujet, que les précédents packs d'extension « offrent des opportunités de petites entreprises pour tous les types de fans des Sims qui font preuve de créativité ».
Réalisez vos rêves où qu'ils vous emmènent, et créez une petite entreprise qui saura satisfaire votre Sim. Qu'il s'agisse de créer des poteries ou d'autres objets artisanaux, ou de fournir un service comme des tatouages ou des ateliers, transformez les compétences de votre Sim en entreprise rentable.
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Rendez-vous donc le 6 mars 2025 pour découvrir le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur la plupart des plateformes et est free-to-play (gratuit).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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