Les Sims 4 annonce la mise à jour du pack de jeu Détente au Spa

Voici de quoi fêter cette rentrée avec le sourire.pour tous les détenteurs de ce dernier. Au programme de cette mise à jour,qui vont permettre aux Sims de véritablement se détendre et de faire disparaître une bonne fois pour toutes le stress de leur vie quotidienne.Parmi les nombreuses nouveautés, des masques pour le visage ainsi que des manucures et pédicures, incluant bien évidemment plusieurs couleurs, seront disponibles. D'autre part, une nouvelle aspiration fera son apparition, avec l'aspiration Paix intérieure, ainsi qu'un trait de caractère intitulé « Exigeant ».En ce qui concerne les activités, les enfants pourront désormais participer au yoga et à la méditation. Après tout, il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de soi. Enfin, les Sims souhaitant faire passer leur bien-être au niveau supérieur pourront choisir l'aspiration Gourou zen ou Spécialiste des soins pour soi, et ainsi gagner quelques simflouz supplémentaire en inculquant le contrôle de soi grâce à la pleine conscience à d'autres Sims.Les joueurs intéressés parpeuvent en savoir plus en cliquant ici , et pour ceux qui le possèdent déjà, la mise à jour gratuite aura lieu, on vous le rappelle, le 7 septembre sur toutes les plateformes (PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, et PS5).