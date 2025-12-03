Les Sims 4 annonce deux nouveaux kits en lien avec Bob l'Éponge

EA et Maxis ont, récemment, indiqué que Les Sims 4 va très prochainement accueillir deux nouveaux kits, ainsi qu'un nouvel événement.

Deux nouveaux kits, avec Bob l'Éponge en vedette, pour Les Sims 4







Ahoy Simmers! 👋 🧽

The Sims 4 #BikiniBottomBundle Available Dec 4 🌴 ⭐️ pic.twitter.com/QfsZxOcJzX — The Sims (@TheSims) December 2, 2025

Un nouvel événement spécial arrive sur Les Sims 4

Très régulièrement, les joueurs et les joueuses évoluant surpeuvent découvrir des nouveautés sur ledit jeu de simulation, grâce à l'arrivée de nouvelles extensions ou de nouveaux kits. D'ailleurs, l'équipe en charge du soft a annoncéEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo,, qui sera disponible dès le 4 décembre 2025, et ce, jusqu'au 3 mars 2026 (pour le prix de 9,99 dollars). Le pack contient Sponge Bob's House Kit et SpongeBob Kids Room Kit, qui pourront être achetés séparément pour 6,99 dollars chacun.Ainsi, les joueurs et les joueuses qui se procureront le Bikini Bottom Bundle desobtiendront trois objets exclusifs (The Flying Dutchman's Jungle Gym, The Goofy Goober Guitar, The Conch Street Aquarium). Les deux kits en lien avec Bob L'Éponge permettront à la communauté de décorer ses intérieurs avec divers items sur le thème de Bob l'Éponge, pour petits et grands (téléviseur, table, chaise, lit, etc.).En complément,, qui comprend des items en lien avec Bob l'Éponge. Ainsi,, telles que des vêtements, des recettes, des accessoires et bien d'autres éléments.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.