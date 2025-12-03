Les Sims 4 annonce deux nouveaux kits en lien avec Bob l'Éponge

EA et Maxis ont, récemment, indiqué que Les Sims 4 va très prochainement accueillir deux nouveaux kits, ainsi qu'un nouvel événement.
Très régulièrement, les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4
peuvent découvrir des nouveautés sur ledit jeu de simulation, grâce à l'arrivée de nouvelles extensions ou de nouveaux kits. D'ailleurs, l'équipe en charge du soft a annoncé deux nouveaux kits et un événement spécial, qui arrivent très vite sur Les Sims 4
.
Deux nouveaux kits, avec Bob l'Éponge en vedette, pour Les Sims 4
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo, EA et Maxis ont dévoilé deux nouveaux kits à destination des Sims 4
. Il s'agit, pour être plus précis, de deux kits mettant en scène l'univers de Bob l'Éponge et regroupés dans un bundle : Bikini Bottom Bundle
, qui sera disponible dès le 4 décembre 2025, et ce, jusqu'au 3 mars 2026 (pour le prix de 9,99 dollars). Le pack contient Sponge Bob's House Kit et SpongeBob Kids Room Kit, qui pourront être achetés séparément pour 6,99 dollars chacun.
Ainsi, les joueurs et les joueuses qui se procureront le Bikini Bottom Bundle des Sims 4
obtiendront trois objets exclusifs (The Flying Dutchman's Jungle Gym, The Goofy Goober Guitar, The Conch Street Aquarium). Les deux kits en lien avec Bob L'Éponge permettront à la communauté de décorer ses intérieurs avec divers items sur le thème de Bob l'Éponge, pour petits et grands (téléviseur, table, chaise, lit, etc.).
Un nouvel événement spécial arrive sur Les Sims 4
En complément, du 16 décembre prochain au 11 janvier 2026, les joueurs et les joueuses des Sims 4 pourront participer à l'événement « Deck The Palms »
, qui comprend des items en lien avec Bob l'Éponge. Ainsi, pendant ces prochaines semaines, la communauté pourra récupérer diverses récompenses
, telles que des vêtements, des recettes, des accessoires et bien d'autres éléments.
Rappelons, en guise de conclusion, que Les Sims 4
est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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