Les Sims 4 : À quelle heure sort le pack d'extension Nature enchantée ?

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie, en France, du pack d'extension Nature enchantée des Sims 4.
Prochainement, les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4
vont pouvoir découvrir le nouveau pack d'extension, nommé Nature enchantée, qui doit se rendre disponible le 10 juillet 2025. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer au pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 en France
.
Heure de sortie du pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 en France
Selon les informations partagées dans la description de la vidéo de gameplay dudit contenu additionnel, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la licence, le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 sort à 19h (heure française), le 10 juillet 2025
. Cet horaire et cette date concernent, comme vous vous en doutez, toutes les plateformes de jeu.
À ce propos, soulignons le fait que le pack Nature enchantée des Sims 4
est vendu à 39,99 € sur les différents stores (Steam, PlayStation Store, etc.). Celles et ceux qui achèteront ledit contenu additionnel, avant le 21 août 2025, recevront gratuitement le pack « Jardin féérique », qui contient les éléments suivants :
- Étang Feuilles géantes
- Lanterne Lumineux mycènes
- Maison de fées Demeure dissimulée
Aperçu des nouveautés disponibles dans le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4
Évidemment, le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4
propose plusieurs nouveaux éléments, qui plairont très probablement à la communauté. D'ailleurs, voici un récapitulatif des contenus disponibles via le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4
:
- Un nouveau monde : Innisgreen, qui propose 3 quartiers différents (Côte d'Ahmor, Sprucederry Grove, Everdew).
- Une nouvelle mécanique articulée autour d'une jauge d'équilibre et de déséquilibre.
- Une nouvelle façon de vivre : incarner une fée.
- La compétence Vie dans la nature.
- La nouvelle table d'apothicaire.
Sur la page Steam dudit pack, nous voulons lire la description suivante :
Vivez en profitant de la magie de la nature dans le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4. Adoptez un mode de vie rempli de liberté qui vous permet de fouiller le sol et de dormir à la belle étoile, ou de rapporter les cadeaux de la nature à l'intérieur avec des pots de plante polyvalents. Un monde charmant vous attend, dans lequel vous pouvez fabriquer des élixirs, guérir des maladies, rencontrer Mère Nature en personne et même devenir une fée !
Rendez-vous le 10 juillet 2025, dans la soirée, pour découvrir le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4
. Sachez que nous avons eu l'opportunité de le tester en avant-première, et que nous vous proposons nos impressions sur le pack d'extension Nature enchantée des Sims 4 ici
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