Les Sims 4 : À quelle heure sort le pack d'extension Business et loisirs ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mars 2025 à 17h04
Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie du pack d'extension Business et loisirs des Sims 4.
Les Sims 4 : À quelle heure sort le pack d'extension Business et loisirs ?
Très bientôt, les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4 vont pouvoir découvrir le nouveau pack d'extension, baptisé Business et loisirs, qui va se rendre disponible le 6 mars 2025. Certaines personnes au sein de la communauté se demandent, d'ailleurs, à partir de quelle heure il sera possible de jouer au pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 en France.

Heure de sortie du pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 en France

D'après les informations partagées dans la description de la vidéo de gameplay dudit contenu additionnel, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 sort à 19h (heure française), le 6 mars 2025. Cet horaire et cette date concernent, comme vous vous en doutez, toutes les plateformes de jeu.

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Remarquons, en outre, que le pack Business et loisirs des Sims 4 est vendu à 39,99 € sur les différents stores (Steam, PlayStation Store...). Celles et ceux qui achèteront ledit contenu additionnel avant le 18 avril 2025 recevront gratuitement le pack « Nouvelle boutique », qui inclut des objets uniques : la statue « Priscilla mène à la perfection », la vitrine « Sucre à volonté » et la lampe « Magnifiques imperfections ».
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Aperçu des nouveautés disponibles dans le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4

Évidemment, le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 regorge de nouveaux éléments, qui raviront très certainement la communauté. Voici, sans plus tarder, un récapitulatif au sujet des contenus disponibles via le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4
  • Une nouvelle ville : Nordhaven.
  • Deux nouvelles compétences : Tatouage et Poterie.
  • Possibilité de créer une entreprise.
  • La relation mentor.
  • Un nouveau système de billetterie.
Réalisez vos rêves où qu'ils vous emmènent, et créez une petite entreprise qui saura satisfaire votre Sim. Qu'il s'agisse de créer des poteries ou encore d'autres objets artisanaux, ou de fournir un service comme des tatouages ou des ateliers, transformez les compétences de votre Sim en entreprise rentable.
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Rappelons, pour conclure, que Les Sims 4 est disponible sur la plupart des plateformes et est free-to-play (gratuit). Si vous êtes intéressé par le pack Business et loisirs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous permet d'économiser sur l'achat de l'extension, avec un prix de 18,49 € au lieu de 40 €, soit 54 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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