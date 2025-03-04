Les Sims 4 : À quelle heure sort le pack d'extension Business et loisirs ?

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie du pack d'extension Business et loisirs des Sims 4.

Heure de sortie du pack d'extension Business et loisirs des Sims 4 en France







Aperçu des nouveautés disponibles dans le pack d'extension Business et loisirs des Sims 4

Une nouvelle ville : Nordhaven.

Deux nouvelles compétences : Tatouage et Poterie.

Possibilité de créer une entreprise.

La relation mentor.

Un nouveau système de billetterie.

Réalisez vos rêves où qu'ils vous emmènent, et créez une petite entreprise qui saura satisfaire votre Sim. Qu'il s'agisse de créer des poteries ou encore d'autres objets artisanaux, ou de fournir un service comme des tatouages ou des ateliers, transformez les compétences de votre Sim en entreprise rentable.

partenaire Instant Gaming vous permet d'économiser sur l'achat de l'extension, avec un prix de 18,49 € au lieu de 40 €, soit 54 % de réduction.

Très bientôt, les joueurs et les joueuses évoluant survont pouvoir découvrir le, qui va se rendre disponible le 6 mars 2025. Certaines personnes au sein de la communauté se demandent, d'ailleurs, à partir deD'après les informations partagées dans la description de la vidéo de gameplay dudit contenu additionnel, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la franchise,. Cet horaire et cette date concernent, comme vous vous en doutez, toutes les plateformes de jeu.Remarquons, en outre, queest vendu à 39,99 € sur les différents stores (Steam, PlayStation Store...). Celles et ceux qui achèteront ledit contenu additionnel avant le 18 avril 2025 recevront gratuitement le pack « Nouvelle boutique », qui inclut des objets uniques : la statue « Priscilla mène à la perfection », la vitrine « Sucre à volonté » et la lampe « Magnifiques imperfections ».Évidemment,regorge de nouveaux éléments, qui raviront très certainement la communauté. Voici, sans plus tarder, un récapitulatif au sujet des contenus disponibles viaRappelons, pour conclure, queest disponible sur la plupart des plateformes et est free-to-play (gratuit). Si vous êtes intéressé par, sachez que notre