Les Sims 4 : À quelle heure devient-il free-to-play ?

À quelle heure Les Sims 4 devient free-to-play ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques semaines, Maxis et Electronic Arts ont annoncé une excellente nouvelle : Les Sims 4 va devenir gratuit , en passant free-to-play. Cela se fait ce mardi 18 octobre, comme vous devez, très probablement, déjà le savoir. Cependant, de nombreux joueurs se demandent, afin de découvrir l'expérience gratuitement.Maxis n'a pas encore officiellement annoncé, mais nous pouvons tout de même l'estimer avec une certaine précision. En effet, lors de cette annonce plus tôt dans l'année, les développeurs ont publié un message sur le site officiel, donnant plusieurs informations. Par exemple, à cette date, les développeurs tiendront une conférence promettant des nouvelles excitantes pour le futur de la franchise (nouveaux DLC et potentiellement Les Sims 5). Et ce stream événement aura lieu àIl est donc aisé de penser que, qui est, d'autant plus, une heure privilégiée pour la sortie d'une grosse production ou d'une mise à jour. Electronic Arts lance, notamment, les mises à jour d'Apex Legends, son battle royale, à ce moment de la journée. L'article sera mis à jour si des précisions sur cette heure sont partagées.Il faudra donc patienter jusqu'à la fin de journée afin de pouvoir profiter desgratuitement. Rappelons tout de même que pour la version PC, vous y aurez accès via Origin, mais aussi Steam, selon vos préférences.Rendez-vous dès ceet découvrir ce que nous réserve Maxis. Néanmoins, tout le contenu additionnel, que ce soit les simples kits ou les extensions plus importantes, restera payant. Seul le jeu de base passe free-to-play, ce qui est déjà conséquent.