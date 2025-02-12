Electronic Arts (Les Sims) a failli ajouter Diablo IV et Call of Duty à son catalogue

Dans un récent podcast, Bobby Kotick a révélé que l'éditeur Electronic Arts avait tenté à plusieurs reprises d'acheter Acitivion-Blizzard.
Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft
est l'une des opérations financières les plus marquantes de l'industrie du jeu vidéo. Si la nouvelle avait agité autant les joueurs que les investisseurs, la maison-mère de Halo, Forza, Fable ou encore Starfield
(par le biais de Bethesda) n'était pas seule sur cette affaire. C'est en tout cas ce qu'a confié Bobby Kotick, l'ancien PDG d'Activision-Blizzard.
Les offres d'Electronic Arts refusées à plusieurs reprises pour le rachat de 2 géants du jeu vidéo
Bobby Kotick a été invité à participer au podcast Grit
aux côtés d'un autre invité et figure centrale de l'industrie : Bing Gordon, un ancien directeur de la création d'Electronic Arts. Tous deux ont été interrogés sur cette période tumultueuse et sur les secrets qui entourent le rachat d'Activision-Blizzard. Or, Bobby Kotick a déclaré qu'EA (éditeur et développeur des Sims 4) avait déjà envoyé plusieurs offres en vue d'acquérir l'entreprise
. Mais ces propositions de rachats ont systématiquement été déclinées.
Ils ont essayé de nous acheter à plusieurs reprises, nous avons eu des conversations de fusion à plusieurs reprises.
Cependant, ce souhait d'acquérir les grands noms du jeu vidéo ne date pas de la bataille avec Microsoft. À l'époque où il travaillait encore pour EA, Bing Gordon avait eu vent d'une tentative de rachat de Blizzard par l'entreprise. Cette opération aurait permis à des jeux comme World of Warcraft ou Diablo de rejoindre le catalogue d'EA. Mais EA s'est finalement retiré du projet, ne retentant l'expérience que 15 ans plus tard.
Profitant de l'occasion, Bobby Kotick est également revenu sur ce qu'il estime être une mauvaise opération réalisée par Activision. Après le rachat de Blizzard, l'éditeur a également fait l'acquisition d'un « studio basé à Manchester qui a fait un jeu de course pour Xbox
». Cet achat de 80 millions de dollars a conduit à une fermeture dudit studio quatre ans après, ce qui aurait été un fardeau pour Activision.
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