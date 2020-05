Electronic Arts compte sortir plusieurs jeux sur Nintendo Switch en 2020

Il semblerait qu'Electronic Arts souhaite conquérir le marché de la Nintendo Switch en sortant de « plusieurs » jeux sur la console hybride de Nintendo ces prochains mois.

During its conference call, Electronic Arts said info on EA Sports titles on PS5 and Xbox Series X is coming soon + multiple EA titles set to launch on Switch this year. — Gematsu (@gematsucom) May 5, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, l'un des studios les plus importants du monde vidéoludique, ne s'est pour le moment pas encore penché sur la console hybride de, en dépit de sa popularité croissante. Outre les version Legacy des FIFA (depuis le 18), et les portages de Fe et Unravel Two,, mais les choses risquent de changer ces prochains mois et nous devrions voir arriver plusieurs titres EA sur la console portable.En effet, si Burnout Paradise Remastered a d'ores et déjà été annoncé, et que la version Legacy de FIFA 21 devrait être de la partie, nous avons pu apprendre lors de la conférence téléphonique au sujet des résultats financiers du quatrième trimestre fiscal que l'. Si aucune information précise n'a été donnée,Peut-être verrons nous débarquer Les Sims 4 , un épisode de la franchisevoire Apex Legends , même si ce dernier semble moins probable, sur Nintendo Switch ces prochains mois ? Nous devrions en apprendre plus lors de l'EA Play programmé le 11 juin prochain