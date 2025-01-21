EA Origin : Le service fermera définitivement ses portes dans quelques semaines

Les utilisateurs d'EA Origin doivent impérativement télécharger l'application qui remplacera le service EA Origin avant son arrêt pour continuer de profiter du catalogue.
Mis en place il y a 14 ans, EA Origin est un lanceur de jeux
permettant aux utilisateurs d'acheter, mais également de profiter d'un vaste catalogue de jeux sur une seule plateforme. Ce service permet notamment à de nombreux joueurs de lancer Les Sims 4
, Anthem et de nombreux autres titres.
Mais le 17 avril 2025, il fermera définitivement ses portes,
et ce pour une raison indépendante de la volonté des joueurs. Néanmoins, si vous souhaitez continuer à profiter des jeux EA, pensez à effectuer le changement vers le nouveau support dédié.
EA Origin stoppé à cause des systèmes d'exploitation 32 bits
Le service sera inaccessible à compter du 17 avril pour assurer la sécurité des utilisateurs. En effet, à partir d'octobre 2025, Microsoft ne mettra plus à jour les systèmes d'exploitation 32 bits
. Sans une mise à jour vers un système d'exploitation plus récent (64 bits minimum), des failles de sécurité peuvent se développer. Aujourd'hui, tous les systèmes antérieurs à Windows 10 sont donc concernés, ainsi que les services pouvant tourner sur ces appareils.
C'est le cas d'EA Origin. Pour continuer de profiter des jeux qu'ils ont achetés, les utilisateurs doivent faire migrer leur compte EA Origin vers EA App,
le tout nouveau service dédié au lancement et à l'achat de jeux. Il suffit d'installer l'application et de renseigner le nom du compte et le mot de passe utilisés sur Origin. Le transfert de bibliothèque se fera automatiquement
. Néanmoins, EA précise que certains mods peuvent être incompatibles avec cette nouvelle version du service.
Mais pour les personnes possédant un système d'exploitation obsolète, il sera impératif de mettre à jour votre version de Windows ou d'envisager l'achat d'un PC fonctionnant sous Windows 11 pour continuer à jouer via EA App.
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