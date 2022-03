LEGO Star Wars : The Skywalker Saga ne proposera aucune coopération en ligne

LEGO Star Wars: The Skywalker Sage has local co-op, not online. — TT Games (@TTGames) March 24, 2022

PC Édition Standard → 37,89 € au lieu de 49,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 45,88 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 47,99 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Deluxe → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



En ce début de mois d'avril, nous pourrons enfin poser nos mains sur LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, qui est le jeu le plus ambitieux de la licence LEGO. Neuf films, des dizaines de personnages jouables, dans un monde assez ouvert, voilà ce qui nous attend et qui devrait, normalement, ravir tous les amoureux de la licence créée par George Lucas.À l'approche de cette sortie,, comme le format du jeu peut s'y prêter. Si, durant le développement, il a été sous-entendu que cette fonctionnalité serait disponible, il n'en sera finalement rien. Dans une réponse à un utilisateur de Twitter, le compte TT Games précise que « LEGO Star Wars : The Skywalker Saga a de la coopération en locale, mais pas en ligne »., au grand dam d'une partie de la communauté. Cependant, la coopération locale, en écran scindé, sera bien possible, ce qui permettra tout de même d'y jouer à plusieurs.La sortie de LEGO Star Wars : The Saga Skywalker est programmée pour le 5 avril 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Récemment, le contenu post-lancement a été dévoilé, permettant de découvrir 7 packs de personnages . Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :