LEGO Star Wars: La Saga Skywalker dévoile ses 7 packs de personnages

The Mandalorian Saison 1 → 4 avril Le Mandalorian, Grogu (non jouable) Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil.

→ 4 avril Solo: A Star Wars Story → 4 avril le jeune Han Solo, le jeune Chewbacca, le jeune Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett et Enfys Nest.

→ 4 avril Trooper → 4 avril en précommande, 4 mai pour les autres Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper et Mimban Stormtrooper.

→ 4 avril en précommande, 4 mai pour les autres Personnages Classiques → 19 avril Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian.

→ 19 avril Rogue One: A Star Wars Story → 19 avril Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbus et Director Krennic.

→ 19 avril The Mandalorian Saison 2 → 4 mai Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon.

→ 4 mai The Bad Batch → 4 mai Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo.

→ 4 mai

Le 5 avril arrivera, enfin, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker (The Skywalker Saga en version originale), permettant de profiter des neuf films en un seul et unique jeu. Mieux encore, les développeurs ont été ambitieux pour cet épisode, proposant un monde ouvert et d'innombrables activités, afin que chaque amateur de l'univers Star Wars et des jeux LEGO puisse trouver son bonheur.À quelques semaines de sa sortie,. Ces derniers seront disponibles séparément à l'achat, ou compris dans l'Édition Deluxe, vendue 59,99 € (contre 49,99 € pour la version standard).(pour le moment), mettant en avant des personnages de l'univers, mais pas des films (hormis le pack Personnages Classiques). Nous retrouvons la série The Mandalorian, les films Rogue One et Solo, ou encore la récente série The Bad Batch.Voici les détails des différents packs de personnages, et leur date de sortie :Comme dit précédemment,. Sinon, il faudra acheter séparément ceux pouvant vous intéresser. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est d'ailleurs, d'ores et déjà, précommandable, permettant de récupérer, pour la version numérique, le personnage jouable classique Obi-Wan Kenobi.arrivera, pour rappel, le 5 avril 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.